Yahaira Plasencia realizó un balance de su vida mediática. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

La salsera Yahaira Plasencia ha tenido una vida mediática no exenta de escándalos. Consciente de que el público tiene una percepción equivocada sobre ella, confesó que espera que las personas lleguen a verla "con otros ojos".

En un balance sobre su carrera, la cantante de temas como "Y le dije no" y "ULaLa" aseguró: "Las experiencias que tuve han sido lecciones". "Siento que de alguna manera decepcioné a mucha gente; sin embargo, sigo de pie y eso se lo agradezco a Dios y a mi familia que me apoya", dijo al diario Trome.

Yahaira Plasencia consideró que para despegar como artista busca "cambiar un poco cómo la gente" la percibe. "Creo que la gente dice: 'Yahaira es creída, que eso, lo otro', y en realidad no es así, porque la gente que me conoce sabe cómo soy", indicó.

"Igual no tengo que demostrarle nada a nadie, pero siempre es importante que la gente te vea con otros ojos", resaltó.

De ahí que le gustaría que sepan que "así como me ven en cámaras es como soy". Con la hipocresía, insistió Yahaira Plasencia, no tranza. "Hay personas que me dicen que en televisión hay que serlo, pero no puedo. Si algo no me gusta, mi rostro lo dice", recalcó.

"Me considero una luchadora"



Sobre su carácter, Yahaira Plasencia lo definió como "fuerte". "Soy tauro, pero me considero una persona luchadora que ha cometido errores, pues muy aparte de ser artista, soy un ser humano que tiene derecho a divertirse, estar en juerga (...) El problema es que soy una persona mediática", dijo.

Para ella, la polémica que protagonizó al esconderse en una maleta durante una intervención policial fue "una lección más" en una trayectoria que, además de música, ha ocupado a la prensa rosa por su antigua relación con el futbolista Jefferson Farfán.

Actualmente, sin embargo, Yahaira Plasencia aseguró mantenerse soltera. Y sobre las especulaciones en torno a posibles romances, sentenció: "Tampoco he tenido muchos amores, solo tuve dos enamorados, he salido, pero nada más".

A la fecha, la cantante se encuentra en Punta Cana (República Dominicana), donde ofreció recientemente un concierto.





