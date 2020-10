Tula Rodríguez se pronunció luego de la muerte de su esposo Javier Carmona. | Fuente: Instagram / Tula Rodríguez

Durante la última emisión de “En boca de todos”, Tula Rodríguez expresó su dolor en conversación con sus compañeros del programa tras la muerte de su esposo Javier Carmona.

Al inicio del espacio, Maju Mantilla, Carlos ‘Carloncho’ Banderas y Ricardo Rondón expresaron sus condolencias a su colega.

“En este momento, Tula, te acompañamos. A toda la familia, nuestro más sentido pésame. Estamos acompañándote como amigos en este momento tan doloroso”, dijo la exreina de belleza.

Luego de transmitir notas dedicadas a recordar la relación entre la conductora de televisión y el productor, Rodríguez se comunicó con el programa y señaló:

"Es una situación en la que es inevitable sentir dolor, sin embargo, nos queda solo aceptar las decisiones de nuestro Señor".

La presentadora manifestó que se encuentra en compañía de su hija Valentina. "Necesita todo el amor y cariño para que pueda entender esta situación. Aquí firmes y pidiéndole a Dios tranquilidad y paz para poder superar la pérdida", apuntó.

Asimismo, Rodríguez indicó que se ausentará algunos días para "poder estar bien y regalar alegría al público". "Muchas gracias, compañeros. Los abrazo fuerte. Me toca hoy estar firme y fuerte para poder estar bien para Valentina, que en estos momentos soy su soporte", agregó.

TULA RODRÍGUEZ Y SU ÚLTIMA CHARLA CON SU ESPOSO

Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció en la mañana del miércoles 30 de septiembre a los 56 años, dos años después de estar en estado vegetativo, según confirmaron fuentes de RPP Noticias.

Hace unos días, la misma Tula recordó la última vez que conversó con su pareja o la última ocasión que lo vio lúcido. “Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!”.

Al inicio de la cuarentena, Javier Carmona fue trasladado a su casa -para evitar riesgos de contagio de la COVID-19- donde era atendido por su esposa e hija Valentina.

DIAGNÓSTICO IRREVERSIBLE

El año pasado, al conocerse su estado de salud, el Consejero Médico de RPP Noticias, Elmer Huerta, dijo que para entender a la encefalopatía hipóxica se debe conocer que este mal se explica a partir de la falta de oxígeno en el cerebro. “Por alguna razón no llegó sangre al cerebro. Hablamos de sangre fresca con oxígeno. Por eso las células cerebrales se mueren. Solo pueden soportar hasta cinco minutos sin oxígeno”, precisó.

De acuerdo con el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, la encefalopatía hipóxica o hipoxia cerebral puede ser producida por varios factores como paro cardíaco, arritmia cardíaca, sobredosis de drogas, entre otras razones. Sin embargo, la causa de este mal en Javier Carmona es un aneurisma, según el neurólogo Enrique Estrada Vegas, quien certificó el diagnóstico del empresario.

El aneurisma cerebral es un ensanchamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro, según MedLine Plus. Esta irregularidad origina la ausencia de oxígeno y, esto a su vez, llevó a Carmona a un trastorno vegetativo.