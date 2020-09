La chica 'reality' habló nuevamente sobre la salud de su madre. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria brindó nuevos detalles sobre el estado de salud de su madre, luego de que fuera operada en dos ocasiones por un accidente. La chica reality se mostró positiva frente a los buenos pronósticos para su familiar y agradeció todos los menajes de apoyo que recibe en las redes sociales.

“Entre hoy y mañana son las horas en que va a estar en observación. Ha habido un avance, así que esperemos que mañana todo amanezca bien y para adelante”, explicó la integrante de “Esto es Guerra” en conversación con América Espectáculos sobre el delicado momento que atraviesa su madre Verónica Alcalá.

En ese sentido, Baigorria declaró que esto significa “una buena noticia” para ella y su familia, quienes esperan la pronta mejoría de su progenitora. Por el momento, continúa en observación de los médicos, pero expresó su agradecimiento por todas esas personas que le envían su apoyo.

“Por fin recibí una buena noticia, espero que continúe así la mejoría y a seguirle dando”, agregó la empresaria peruana y no olvida a sus seguidores en redes sociales: “Gracias por el apoyo, las oraciones y las buenas vibras porque ayuda que sí me ayuda bastante que me manden buenas energías y pensamientos”.

SE QUEBRÓ EN “ESTO ES GUERRA”

Recientemente, Alejandra Baigorria se quebró durante una competencia en “Esto es Guerra”, programa reality del que forma parte. Ante el delicado estado de salud de su madre, no pudo evitar soltar unas lágrimas al momento de realizar un difícil reto físico que la llevaría a ganar.

“Te quiero, mamá”, gritó la modelo de 32 años saltar desde una altura para caer en un colchoneta inflable. En ese momento, las cámaras del formato juvenil enfocaron cómo se cubría la cara mientras lloraba al recordar a su madre, quien fue ingresada de emergencia en la clínica tras sufrir un accidente.