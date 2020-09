Alejandra Baigorria envía mensaje a su madre tras sufrir fuerte accidente. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria ha vivido unos días difíciles por el accidente que sufrió su madre María Verónica Alcalá. Desde entonces, en sus redes sociales, la chica reality comparte mensajes esperanzadores en los que destaca la fortaleza de su progenitora. En el más reciente, le dedicó un sentido mensaje a su progenitora quien sigue delicada de salud, tras ser sometida a dos operaciones.



“Soy una mujer fuerte por ti... Me siento orgullosa de tener una madre como tú a pesar de nuestras peleas, de no pensar en algunas cosas igual. Tú eres mi MAMÁ, la mujer que me dio la vida, que me cuidó y me enseñó a ser una mujer independiente y luchadora”, escribió la empresaria en Instagram.

Mostrando una foto donde aparece ella misma de bebé mientras su mamá la toma en sus brazos, Alejandra Baigorria aseguró que tiene fe y está convencida de que su progenitora se recuperará pronto: “Tengo mucha fe que saldrás de esto y volveremos a caminar por Gamarra como antes”, sostuvo la participante de “Esto es guerra”.

Asimismo, la modelo le prometió a María Verónica Alcalá que la verá crecer profesional y personalmente. “Me verás triunfar como tú siempre me lo decías... y que seré la mejor hija, la mejor hermana, la mejor amiga, la mejor mujer, la mejor madre, porque tú me lo enseñaste así”, finalizó.

Como se recuerda, María Verónica Alcalá sufrió una fuerte caída que le produjo una hemorragia interna por lo que fue sometida a dos operaciones.

EL ACCIDENTE

Tras dar a conocer la noticia del accidente, Sergio Baigorria, padre de Alejandra y exesposo de María Verónica, agradeció las muestras de apoyo recibidas. "Muchas gracias a todos, seguimos en la lucha [...] Sigamos orando", escribió en su cuenta de Facebook.

Previamente, en comunicación con el nuevo programa "Amor y fuego", conducido por Rodrigo González, él indicó que el percance se produjo cuando la modelo llevó a su hijo a montar skate.

"Eres la mujer más fuerte que conozco. Te amo mamá, fuerza", apuntó Alejandra Baigorria, en una storie de Instagram, junto a una fotografía de ambas el último domingo.