La actriz Úrsula Boza, recordada por haber interpretado a la villana 'Mirada de tiburón' de la teleserie "Al fondo hay sitio", reconoció en una reciente entrevista con su exesposo Christopher Gianotti que le fue infiel al inicio de su relación sentimental, pero que luego él la perdonó e incluso le propuso matrimonio después.

Ambos empezaron su romance en el 2006. Fue un amorío con rupturas y reconciliaciones públicas que hoy ha dado fruto a una sólida relación amical. De ahí que ambos conduzcan el podcast “Por algo pasan las cosas”, espacio en el que la popular 'Uchi' hizo la confesión durante un adelanto del próximo episodio que compartieron en redes sociales.

"Yo he dicho que yo he sido infiel en nuestra relación cuando iniciábamos, y me perdonaste, continuamos con nuestra vida, nos casamos y tuvimos hijos", afirmó Úrsula Boza. En respuesta, Christopher Gianotti afirmó que si esta situación hubiera ocurrido actualmente, él habría decidido no continuar con la relación sentimental.

"Si hubiera tenido el conocimiento y el control de las emociones que tengo hoy en día, este podcast no existiría, los bebés tampoco y mi vida contigo tampoco", dijo el actor, también conocido por haber conducido programas como "Hombres trabajando para ellas" y "Hola a todos".

Christopher Gianotti también admite infidelidad

Al inicio del avance de su podcast, Christopher Gianotti confesó haberle sido infiel a una expareja, pero no detalló de quién se trataba. Según el actor, "no sintió nada por la otra persona, sino dolor por mí, por haberme roto a mí". De este engaño, el conductor ya había hablado en otra oportunidad para una edición de "Preguntas que arden".

Aquella vez, Gianotti señaló: "En algún momento de mi vida sí (una vez). Y puedo constatar que es el peor episodio en la vida. Cuando tú te das cuentas que tú te has defraudado, que tú te has hecho el daño y que, además, tú tienes la capacidad de destruir vidas, el dolor es muy fuerte, el arrepentimiento es muy grande, la culpa es mucho más dolorosa que el mismo hecho".



Como se recuerda, Úrsula Boza y Christopher Gianotti se casaron en 2011, tras cinco años de convivencia. Pero cuatro años después, ambos anunciaron su separación. En su momento, la actriz afirmó que una de las razones para la ruptura fue producto del aburrimiento. "Tal vez fue la rutina, él se aburrió de mí y yo de él, por eso quisimos que se enfríe la relación", dijo entonces.

Sin embargo, ese mismo año, la pareja se reconcilió, luego de que la intérprete de Claudia Llanos en "Al fondo hay sitio" diera a luz a su segunda hija. Ambos continuaron unidos hasta que el 2021 dieron a conocer su separación definitiva.

