Valeria Piazza reveló el tratamiento que lleva para enfrentar la enfermedad autoinmune que padece

Valeria Piazza habló de la enfermedad autoinmune que padece. | Fuente: Instagram

La ganadora del Miss Perú 2016, Valeria Piazza, vivió la peor etapa de su vida a finales del 2017, pues fue hospitalizada durante varias semanas debido a una enfermedad autoinmune, que hasta el momento debe enfrentar.

“(Fue un tiempo) de mucho miedo, de incertidumbre, me puse muy mal, me dio una crisis, estuve en la clínica por semanas y no sabían qué tenía. También era sentir ese miedo de (no saber) qué era lo que iba a pasar conmigo, si iba a salir de esta”, expresó la exreina de belleza, en entrevista con Sheyla Rojas para el programa “Estás en todas”.

“Ahora sigo con la enfermedad, porque no se cura. Tuve que parar como 6 meses, me alejé de todo y no posteaba nada en redes sociales (…) Pasó el tiempo y poco a poco me fui recuperando. Tuvimos que irnos de viaje a Barcelona y regresé muy bien”, añadió.

“Ahora sigo con el tratamiento, todas las semanas uso las inyecciones y es un tratamiento que por lo menos tengo que tenerlo 5 años. Como te digo no se cura pero la tengo controlada", manifestó.

Finalmente, la conductora de América Espectáculos envió un consejo a las personas que también padecen de alguna enfermedad autoinmune y afirmó que llevar una vida tranquila ayuda bastante a mantenerse saludable.

“Yo le digo a todas las personas que tienen una enfermedad autoinmune que tienen que controlar mucho sus emociones, porque se puede activar por un cuadro fuerte de estrés, entonces siempre tienes que estar pendiente de dormir bien, comer sano, hacer deporte”, finalizó Valeria Pizza.