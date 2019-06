George Forsyth y su padre, Harold Forsyth. | Fuente: Instagram

El pasado 31 de mayo, la actriz y conductora Vanessa Terkes llegó a la Corte Superior de Justicia de Lima para interponer una denuncia por el delito de violencia familiar en contra de su todavía esposo, el actual alcalde de La Victoria George Forsyth.

La respuesta del funcionario no tardó en llegar, pues usó su cuenta de Twitter para aclarar que no daría detalles sobre el tema. “Agradezco su preocupación por mi relación con Vanessa. Por consideración a ella no haré ninguna declaración al respecto. Reafirmo mi absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia, sobre todo contra la mujer”, escribió.

Agradezco su preocupación por mi relación con Vanessa. Por consideración a ella no haré ninguna declaración al respecto.

Reafirmo mi absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia, sobre todo contra la mujer. — George Forsyth (@George_Forsyth) 31 de mayo de 2019

Quien sí ha hablado a varios medios de prensa ha sido Vanessa Terkes. Ella concedió una entrevista a Milagros Leiva y narró detalles de su corta relación con el alcalde. La actriz reveló que el exfutbolista de Alianza Lima cambió mucho tras asumir su cargo en la Municipalidad de La Victoria.

"Tenía miedo en cómo podían reaccionar él (George Forsyth) y su papá porque están cegados por el poder. Yo ya no sabía cómo iban a reaccionar. O sea, pasaba una moto al lado mío y yo tenía miedo", dijo.

No solo eso. La actriz también reveló que su suegro, Harold Fosrtyh, justificaba las salidas nocturnas de su todavía esposo y que llegó a decirle que su unión matrimonial respondía a necesidades de la campaña.

En este contexto, George Forsyth hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar una fotografía junto a su papá cuando él era apenas un bebé. Acompañó la imagen con el mensaje "¡Te amo papá!". La publicación cuienta hasta el momento con más de 14 000 reacciones.





PRUEBA PSICOLÓGICA

Con el propósito de determinar el nivel de daño que ha sufrido la denunciante, se le someterá a una evaluación psicológica el próximo 14 de junio, así lo indicó su abogada, Clementina Carrazco, en declaraciones a RPP Noticias.

"(Forsyth) Ha tenido palabras impropias para la señora, le ha hecho bromas de grueso calibre contra ella. Pasará a una evaluación psicológica para determinar el grado de afectación en que ella se encuentra y ha sufrido para determinar las sanciones que van a corresponder por el daño a su persona”, explicó.