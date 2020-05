Frank Dello Russo, exnovio de Vania Bludau, se defiende en redes sociales tras críticas sobre su perfil en Tinder. | Fuente: Instagram

Después de que Vania Bludau anunciara su ruptura con Frank Dello Russo, el abogado utilizó sus redes sociales para hacer su descargo. Él aclaró que su compromiso no terminó por infidelidad o por crearse un perfil de Tinder.

De acuerdo con la modelo peruana, su exprometido había pagado una membresía en dicha aplicación de citas.

En el comunicado, publicado en su cuenta de Instagram, Frank Dello Russo pidió a sus seguidores que no crean todo lo que leen y no se dejen engañar. Así, él aseguró que su ruptura, así como la cancelación de su boda, con Vania Bludau no es reciente.

“No voy a entrar en detalles sobre por qué rompimos, pero les aseguro que esta relación terminó en marzo y no tiene absolutamente nada que ver con un engaño o Tinder (...)”, señaló.

Frank Dello Russo se defiende de las críticas tras aparecer en Tinder. | Fuente: Instagram

CONVIVENCIA

El abogado indicó que, en marzo, se plantearon cómo solucionar los problemas en su relación. Finalmente decidieron tomar caminos separados

Ellos decidieron continuar viviendo juntos hasta que pasara la cuarentena. Sin embargo, durante ese tiempo, él se mantuvo separado de Vania Bludau hasta que ella encontrara un nuevo departamento. Además, recalcó que nunca hicieron pública su ruptura.

LA CREACIÓN DE TINDER



En cuanto a la aplicación de citas, Frank Dello Russo explicó que recién el 27 de abril creó su su cuenta de Tinder. El abogado aclaró que, en ese momento, ya estaba soltero ya la ruptura era oficial.

“Los medios de comunicación quieren hacer parecer que Tinder fue la razón por la cual terminó la relación. Esto es 100% falso. Vania y yo sabemos que eso no es cierto”, finalizó su comunicado.

Sin embargo, Rodrigo González ‘Peluchín’, mostró conversaciones que sostuvo con Vania Bludau, el pasado 9 de abril, donde ella aseguraba que aún tenía una relación con el abogado.