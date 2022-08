Vania Masías está embarazada por tercera vez. | Fuente: Instagram / Vania Masías

La bailarina Vania Masías anunció a través de sus redes sociales que se convertirá en madre por tercera vez. Con un videoclip compartido desde su cuenta de Instagram, la artista peruana contó cómo le sorprendió este nuevo embarazo a sus 43 años.

En el material, también puede verse a la coreógrafa mostrando imágenes de su ecografía. A la fecha, tiene cuatro meses de gestación y, como adelantó a sus más de 63 mil seguidores, su bebé será una niña, fruto de su relación con Eric Hanschke, con quien ya tiene un hijo y una hija.

"Quería compartir con ustedes esta inesperada bendición. Vamos a tener una niñita. Ya tengo cuatro meses y me siento bastante bien. Tengo 43 años y surgieron muchos miedos al inicio, pero definitivamente la vida ha cambiado y estamos felices con la llegada de un nuevo miembro a la familia", escribió Vania Masías en la leyenda de su publicación.

La feliz noticia no tardó en convocar una serie de comentarios de felicitaciones. "Qué hermoso, Vania", "felicidades, querida Vania, les mando un abrazo enorme y mis mejores deseos", señalaron algunos internautas.

Vanias Masías tuvo a su primer hijo en 2011. Luego de tres años, nació su segunda hija.

Vania Masías, una carrera

Vania Masías inició su carrera en el baile a los ocho años, en 1987, cuando se formó en la escuela de Lucy Telge. Desde temprana edad, participó en concursos de ballet, donde consiguió medallas de plata y de oro, y al llegar a la adolescencia fue parte de un festival internaciona de danza clásica en Suiza.

Embajadora de la marca Perú, la bailarina-coreógrafa ha construido una trayectoria sólida que la ha llevado a participar en diversos festivales alrededor del mundo, en países como España, Aruba, Alemania e Italia. En 2005, fue seleccionada por el Cirque du Soleil para integrar su elenco.

No obstante, durante su retorno a Lima, decidió abandonar esa oportunidad por una mayor: crear el grupo 'Ángeles de Arena', proyecto de integración social que convocó a acróbatas de la calle para ser formados en una escuela de danza urbana.

En todos sus años de carrera, ha sido primera bailarina del Ballet Municipal de Lima por siete años y también ha formado parte de la compañía Yvonne von Mollendorf, gracias a la cual consiguió desarrollarse como bailarina de danza moderna.

Actualmente, Vania Masías es presidenta de la Asociación Cultural D1, que también fundó. Ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura y por el Congreso de la República.









