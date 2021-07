Vasco Madueño considera a Guillermo Dávila una persona "incomprensible". | Fuente: Instagram

A sus a 20 años de edad, Vasco Madueño está preparando su primer concierto en el marco del Bicentenario del Perú. El joven artista se presentó ayer 23 de julio en el programa “Magaly TV: La Firme” para conversar acerca de su gran evento virtual y fue consultado por la opinión que tiene a hacia Guillermo Dávila, quien negó ser su padre más de una vez.

Vasco Madueño alista su primer concierto online junto a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Tras cantar ante las cámaras de la conductora, ella volvió a preguntarle acerca de la relación con su padre: “¿Qué crees que diría Guillermo Dávila si te ve cantar en tu concierto virtual? ¿Qué crees que diría?”.

“Eso es algo que yo no tengo ni la menor idea, para mí él es como un ser incomprensible, así que llegar a comprender lo que sea que salga de su boca es imposible”, dijo. Se recuerda que el cantante venezolano ha negado numerosas veces su paternidad y, después de su ingreso como coach a “La Voz Perú” este año, pidió que se sometieran a una prueba de ADN.

Por otro lado, Vasco Madueño confesó que nota mucho “miedo” de parte del músico de 66 años: “Justo por esa razón justo cuando lo veo a él, veo una persona con bastante miedo, no sé miedo de qué. Yo veo que él actúa mediante el miedo y no con amor, eso es algo que me he dado cuenta y lo percibo, es un instinto que tengo. Por el miedo nunca salen cosas buenas”.

Vasco Madueño no acepta disculpas de Guillermo Dávila

Luego de que Guillermo Dávila negara su paternidad por 19 años y tras emitir un comunicado en el que se que disculpaba con Vasco Madueño, el joven le respondió con un contundente mensaje.

El aspirante a tenor utilizó sus redes sociales para responderle al nuevo entrenador de “La Voz Perú” y aclarar que nunca le pidió disculpas porque éstas se piden “mirando a los ojos”.

“Ya que Guillermo tuvo el descaro de escribir una nota de prensa, voy a aclarar algunos puntos y espero que sea la última vez”, escribió. “Él nunca me ha pedido perdón por nada en estos 19 años”.

