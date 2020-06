Verónica Linares sorprende con el tamaño de su pancita | Fuente: Instagram

La periodista Verónica Linares sorprendió a sus seguidores de Instagram, al compartir una fotografía en la que se aprecia su avanzado estado de embarazo.

"¡Semana 26, Antonia! Tan rápido 6 meses, falta poco para apachurrarte", anotó la conductora de América Noticias. También contó que en su última ecografía, la pequeña que espera no se dejó ver por completo.

"Hoy no te dejaste ver mucho, estuvimos horas en la ecografía y nada, traviesa. No importa, reina, saber que ya pesas 1 kilo, que mides 35 cm, que estás fuerte y sana, es más que suficiente", sostuvo Linares.

Como se recuerda, Verónica Linares anunció que, a sus 43 años, se volvería a convertir en madre y, recientemente, reveló el sexo de su bebé.

“¡Es mujer! Ya tienes la parejita, va a ser mujer. Felicidades”, dijo su amiga Rebeca Escribens, muy emocionada al oír las buenas nuevas de su amiga.



TRABAJAR EMBARAZADA

Verónica Linares recibió duras críticas y hasta insultos por parte de inescrupulosos, que consideraban que la periodista no debía trabajar debido a que está gestando.

Ante ello, Verónica Linares respondió a sus críticos y rechazó los insultos que ha recibido. Además, manifestó su fastidio de que hayan personas que la ataquen de esta manera.

"Hay gente que me insulta, pero a la gente le gusta insultar siempre. Ellos creen que yo sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo. Piensan que yo estoy viniendo a trabajar a propósito: ‘Porque tengo 43 años, porque no me muero de ser mamá otra vez y porque quiero perder a mi hijo’, eso es bien estúpido y yo no puedo estar respondiéndole a cada estúpido que me escriba por redes sociales", comentó Linares para dirario El Popular.