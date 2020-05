Verónica Linares contó a Rebeca Escribens detalles sobre su embarazo. | Fuente: Instagram / Verónica Linares

Hace poco más de un mes, Verónica Linares sorprendía en vivo a sus compañeros del noticiero al anunciarles que, a sus 43 años, se volvería a convertir en madre. Entonces, una emocionada Rebeca Escribens la felicitó frente a cámaras.

Aquella sorpresa continúa prolongándose con el avance del embarazo. Y es que, recientemente, Escribens y Linares realizaron una transmisión en vivo desde Instagram, en la que la periodista terminó revelándole a su amiga el sexo de su bebé.

Así, tras darle la noticia de que tendría una niña, la conductora de “América Espectáculos” la felicitó y llenó de gritos de felicidad. “¡Es mujer! Ya tienes la parejita, va a ser mujer. Felicidades”, dijo Escribens, muy emocionada al oír las buenas nuevas de su amiga.

Seguidamente, Verónica Linares confesó sentirse “muy nerviosa” debido a que tras tener un varón, “ahora todo será diferente y nuevo”. Y, por si no fuera poco, la periodista también reveló el nombre de su bebé: Antonia.

TRABAJAR EMBARAZADA

Como se recueda, tras anunciar su embarazo, Verónica Linares, recibió duras críticas y hasta insultos por parte de inescrupulosos, que consideraban que la periodista no debía trabajar debido a que está gestando.

Ante ello, Verónica Linares respondió a sus crtícos y rechazó los insultos que ha recibido. Asimismo, manifestó su fastidio de que hayan personas que la ataquen de esta manera.

"Hay gente que me insulta, pero a la gente le gusta insultar siempre. Ellos creen que yo sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo. Piensan que yo estoy viniendo a trabajar a propósito: ‘Porque tengo 43 años, porque no me muero de ser mamá otra vez y porque quiero perder a mi hijo’, eso es bien estúpido y yo no puedo estar respondiéndole a cada estúpido que me escriba por redes sociales", comentó Linares para dirario El Popular.