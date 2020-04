Shantall y Gisela Ponce de León han compartido escenario en diversas ocasiones. | Fuente: Instagram

Shantall y Gisela Ponce de León recordaron las épocas de “El Musical 2010” con el dúo en español de “Take me or Leave Me”. Durante la cuarentena, la actriz peruana ha compartido videos interpretando canciones o con algo de comedia en TikTok, y esta vez se unió una muy querida compañera teatral.

A través de Instagram, la cantante Shantall publicó el recordado dúo de “Take me or Leave Me”, de la obra musical “Rent”, junto a Gisela Ponce de León. Además, para sorpresa de sus seguidores, contó una anécdota de cómo ambas se volvieron grandes amigas, y finalmente, la actriz se convirtió en uno de sus motivos para quedarse en el país.

“Muchos quizás no lo sepan, pero @giselaponcedeleonf es una de las razones por las cuales me quedé en el Perú. Mientras visitaba a mi familia en Lima, @tovaresm me convocó para la obra musical, ‘Feisbuk’, por la recomendación de Gisela y al enterarme quien era ella... Yo fui quien se volvió su fan”, escribió la exparticipante de “El artista del año”.

En ese sentido, Shantall habló sobre la primera vez que las dos tuvieron la oportunidad de trabajar juntas en un escenario. Por ello, en tiempos de aislamiento social, recordó una de las canciones que interpretaron juntas para “El Musical 2010”, donde se juntaron diversas puestas en escena en una misma obra teatral.

“Fue desde ese momento que tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en muchas obras musicales. Esta es una de las canciones que interpretamos en ‘El Musical 2010’ gracias a @preludioac que nos juntó y Gisela fue tan linda de darme la parte de Maureen que en realidad era de ella. ¡Te amo hermana por siempre!”, agregó.

Gisela Ponce de León también envió unas palabras a su antigua compañera del teatro, y aseguró que la cuarentena ha sido la ocasión perfecta para cantar desde lejos, y pronto poder volver a darse un abrazo.

“Shan es una de las mujeres y cantantes que más amoro, por su fuerza su actitud, su dulzura, su paciencia y por su increíble talento. En el musical 2010 de @preludioac tuve el honor de cantar con ella esta canción. (…) Ahora nos hemos juntado desde lejos para cantarles y cantar juntas otra vez. Y a la salida por fin darnos el abrazo que ya hace tiempo toca. Te quiero mucho @shantisworld”, escribió la protagonista de “Soltera Codiciada”.