Anahí de Cárdenas y Gisela Ponce de León hacen un TikTok | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas y Gisela Ponce de León se unieron para llevar a sus fanáticos un divertido baile a través de la plataforma de TikTok. Ambas realizaron el video desde sus hogares para respetar la cuarentena.

En el clip, se ve a las actrices peruanas haciendo una coreografía del tema musical "Boy Toy", canción que la misma Anahí de Cárdenas interpretó en el 2014, para su disco 'WTG'.

"Ayer @giselaponcedeleonf encontró mis canciones en tiktok y decidimos hacer este #challenge a ver quien se anima! coreo hecha por mí, perfeccionada por la gran @giselaponcedeleonf hermana mía del amor! I love the you! Hey baby, do you wanna be my boytoy?", anotó De Cárdenas en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Anahí pidió a sus seguidores que el video llegue hasta los productores de Netflix, que tienen a su cargo la nueva serie "Toy Boy", para que incluyan su tema en los episodios de la próxima temporada. "Ayudenme a etiquetar a @netflixlat para que incluyan la canción en su nueva temporada de #toyboy", indicó.

En el 2014, Anahí de Cárdenas lanzó su tema musical y videoclip “Boy Toy”, el tercer single de su disco Who´s that Girl? (WTG). El sencillo cuenta la historia del hombre ideal de millones de personas, que buscan una situación informal durante una salida nocturna. “Tenerte cuando quiera. Disfrutarte cuando pueda”, es parte de la letra.





PIDE SOLIDARIDAD

Anahí de Cárdenas utilizó el sarcasmo para referirse específicamente a la cantidad de papel higiénico que han adquirido algunos ciudadanos. "Pienso en las personas comprando tanto papel higienico y solo se me viene una imagen a la cabeza. Todos disfrazados de momias como lo hacíamos cuando eramos niños", escribió.

"¿Qué van a hacer con tanto papel higiénico? ¿Se lo van a comer? ¿Van a hacer ropa de él?", añadió la artista con la intención de hacer que las personas no se alarmen.

En ese sentido, De Cárdenas pidió solidaridad a sus más de 1.2 millones de seguidores de Instagram. Asimismo, indicó que al comprar todos los artículos de limpieza, hacen que otros se queden sin los mismos.

"Seamos solidarios! Con esa mano tan limpia que tienes te puede contagiar una persona que no ha podido comprar gel antibacterial porque tu te compraste todos los pomos que habían", aseveró. "Buen viernes para todos. Tranquilidad. Respeto. Tolerancia", concluyó.