María Pía Copello y Jazmín Pinedo se refirieron al posible cuarto conductor de "Esto es Guerra". | Fuente: América TV

María Pía Copello está de vuelta en “Esto es Guerra”, y uno de los temas que tocó —junto a su dupla Jazmín Pinedo— fue el ingreso de un posible nuevo conductor del programa juvenil de América TV. Cabe destacar que ella regresa a las pantallas de televisión, tras meses de mantenerse alejada del reality.

“Han anunciado otro conductor, ¿verdad?”, comentó Copello, quien reemplazará a Gian Piero Díaz tras su salida temporal del programa. “Lo que pasa es que han anunciado una cuarta caja, la verdad es que no tienen con esa sorpresita desde hace un buen tiempo”, contestó Pinedo.

Ante ello, uno de los concursantes, Rafael Cardozo, aseguró que su compañera Alejandra Baigorria se retiraría dependiendo de la persona que entrara a conducir “Esto es Guerra”. En esa misma línea, las conductoras María Pía Copello y Jazmín Pinedo hicieron una referencia a Rodrígo González con una canción de reguetón.

Como se recuerda, el popular “Peluchín” utiliza el tema “La calle bota fuego” de Bad Bunny y El Alfa para hacer comentarios en sus historias de Instagram. “No me vas a decir que la canción no es buena”, dijo María Pía. “Sí, la canción es buena. La escucho en mi celular como a diario, sobre todo en Stories”, respondió la exconductora de “Mujeres al Mando”.

SALIDA DE GIAN PIERO DÍAZ

El presentador Gian Piero Díaz anunció su salida de “Esto es Guerra”, debido a razones personales. En ese sentido, la producción decidió traer de vuelta a María Pía Copello¸ quien también ha cumplido el rol de conductora del programa reality en la temporada anterior.

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan... Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, manifestó.