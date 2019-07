Así disfruta Sheyla Rojas de sus vacaciones en una exclusiva isla en Grecia | Fuente: Instagram

Las críticas no tardaron en llegar luego de la publicación de algunas fotos y videos compartidos por Sheyla Rojas durante su paso por Ibiza y Grecia. Sin embargo, después de responder a sus detractores, la conductora de televisión continuó compartiendo los pormenores de sus vacaciones junto a Fidelio Cavalli.

"Obvio no todo es juerga y créeme yo cuido a mi hijo, me encargo de él y que no le falta nada, pero también tengo derecho a divertirme", escribió en respuesta a una crítica.

Sheyla y Cavalli compartieron imágenes en los que se les ve disfrutando de su paso por Ibiza y Mikonos. "Estamos de vacaciones, ya tenía programado viajar desde hace mucho. Trabajo, salgo adelante y saco adelante a mi familia, mi hijo. Es justo que tenga derecho a disfrutar", explicó.

DENUNCIA POR VIOLENCIA

La denuncia por violencia psicológica, acoso, chantaje sexual y extorsión que interpuso Sheyla Rojas contra su expareja Pedro Moral fue archivada, indicó el empresario. Lo mismo sucedió con la demanda por difamación agravada ─en el que se pedía el pago de S/. 500.000─ que le interpuso Yorry Warthon, abogado de Rojas.

“Estoy libre, archivaron el caso. No me van a denunciar por medio millón de soles. [El abogado] Tiene derecho a apelar, pero lo están viendo mis abogados. No estoy muy enterado del tema. Estoy tranquilo”, dijo Pedro Moral. Él agregó que, hace semanas, la Fiscal Provincial Penal de Miraflores, Janet Bernal Loayza, archivó las denuncias.