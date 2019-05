Pedro Moral negó que haya mantenido contacto con su ex, Sheyla Rojas. | Fuente: Getty Images.

Luego del amor, no existe ni el recuerdo. El empresario Pedro Moral señaló que no mantiene contacto con la actual conductora del programa ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas. “Está bloqueada de mis redes, no existe (…) Ella ya no existe en mi vida (…) No tengo nada que hablar de eso”, afirmó frente a la prensa. Moral agregó que, si bien su familia era cercana a Sheyla Rojas, ahora “está al margen”.

Pedro Moral también recordó la reciente demanda que le impuso el abogado de la excombatiente, Yorry Wharton, por su declaración en “El valor de la verdad”. Moral había dicho en esa oportunidad que el abogado trabajó con Sheyla Rojas “por canje” porque ella no le pagaba sus honorarios. “Dicen, ¿no? Vamos a ver. Mi abogado ya está encargándose de ese tema”, respondió.

El valor de la verdad | Fuente: Instagram

LA FACETA DE ACTOR

Si bien no quiso ahondar sobre su situación legal, en lo que sí se explayó fue sobre su reciente vocación descubierta: la actuación. “Hoy día fue mi cuarta clase. En la mañana. Vengo de ahí. (Estoy) Aprendiendo. Sé que no soy actor, pero tengo ganas de aprender. Vamos a ver hasta donde llego”, declaró.

Al parecer sus clases están rindiendo frutos porque no se han hecho esperar algunas propuestas artísticas. “Tengo bastantes propuestas, pero que se vayan dando las cosas solas. No quiero planear, quiero aprender. Sí tengo ganas de aprender, de hacer distintos tipos de cosas, pero te mentiría si te dijera que voy a hacer algo. Porque no me considero ni bueno en esto”, dijo.

Además, el empresario no se mostró nada humilde por el reciente crecimiento de sus seguidores en redes a partir de su rompimiento amoroso con Sheyla Rojas. En Instagram suman más de 29.000 seguidores. “Me siento normal. No es que me quite el sueño. Yo estoy viendo el momento, disfrutándolo”, dijo.

EL DATO

Pedro Moral dijo estas declaraciones en el marco de su invitación a la próxima visita del cantante puertorriqueño, Marc Anthony. El salsero vendrá a Lima el próximo 17 de agosto con su gira “Opus Tour” en el Jockey Club. En el concierto también se presentarán otros salseros como Josimar y su Yambú, Daniela Dancourt, el Septeto Acarey, entre otros.