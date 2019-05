Abogado de Sheyla Rojas demanda por difamación agravada a Pedro Moral por decir que ofreció sus servicios a cambio de 'canje'. | Fuente: Composición

Pedro Moral afirmó, en su segunda participación en “El valor de la verdad”, que el representante legal de su expareja Sheyla Rojas trabajaba con ella "por canje" y que la conductora de televisión no había pagado por sus honorarios. Estas afirmaciones llevaron a Yorry Warthon, abogado de Rojas, a enviar una carta notarial al empresario con el objetivo de que se rectifique. Moral no dio su brazo a torcer y dijo que no pensaba ofrecer disculpas.

Esto ha motivado que el abogado de Sheyla Rojas presente una demanda por difamación agravada en contra de Pedro Moral. En declaraciones a RPP Noticias, Warthon explicó detalles del proceso judicial que ha iniciado contra la ex pareja de la presentadora de “En boca de todos”.

Yorry Warthon demanda a Pedro Moral por difamación agravada y pide medio millón de soles. | Fuente: Captura de TV

“Hemos presentado hoy [jueves 16 de mayo] la querella por difamación calumniosa agravada y se solicita una reparación civil de medio millón de soles”, sostuvo el representante legal de Sheyla Rojas al mencionado programa de televisión.

Yorry Warthon confirmó el pago que deberá realizar el empresario tras presentar la querella por sus afirmaciones dadas en “El valor de la verdad”.

"En este momento, yo puedo ser sancionado por el Colegio de Abogados de Lima, ya que, si no se ejerce el trabajo de manera honorable, me podrían sancionar. Él tendrá que responder ante la justicia”, agregó el representante legal de Sheyla Rojas.

La expareja de Sheyla Rojas estuvo dos veces sentado en el sillón rojo de "El valor de la verdad", programa donde contó más detalles de su relación con la conductora de televisión. En su primera presentación ganó 25 mil soles; mientras que en la segunda respondió las 21 preguntas, pero se fue con las manos vacías.