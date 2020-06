Wendy Sulca cantará por última vez su famoso tema "La Tetita". | Fuente: Instagram

Cuando apenas tenía 12 años de edad, la cantante Wendy Sulca se hizo viral en YouTube por sus temas musicales como "La Tetita", "Cerveza cerveza" y "Papito". Desde entonces, ha emprendido una sólida carrera artística.

Con 24 años, la artista peruana considera que hay canciones que "no se ve bien" que interprete ahora, pero aclara para RPP Noticias que ocultó el videoclip "La Tetita" en YouTube, por una estrategia para promocionar su canción "Eso ya fue".

"Cuando tomé la decisión de ocultar el video de "La Tetita" en YouTube, mucha gente pensó que era porque yo me avergonzaba del video, de mis inicios, de mis raíces, y es todo lo contrario", aseguró.

"La gente pensó que la había eliminado y no fue así, fue parte de una estrategia para lanzar un nuevo tema que se llama “Eso ya fue”, donde remarco que no me pidan 'La Tetita', porque siempre me lo piden en conciertos, pero claro yo ya tengo una cierta edad, tengo 24 años, y ya no se ve bien que yo esté cantando 'La tetita'", sostuvo la intérprete peruana.

No obstante, Wendy Sulca sigue recibiendo pedidos de sus fans para volver a cantar este tema y ha decidido, en plena crisis por la pandemia del nuevo coronavirus, alistar un show online para interpretar "La Tetita" por última vez.

"Nació la idea en la cuarentena de cantar por última vez, como una sorpresita al público, para decirles a todos que no me avergüenzo de mis raíces, sino todo lo contrario", aseveró. "Siempre tenemos una evolución y yo he tenido una evolución en mi carrera, entonces, creo que no se ve bien, no es adecuado que esté cantando 'La Tetita'", agregó Sulca.

EFECTOS DE LA PANDEMIA

El confinamiento por la pandemia de la COVID-19 también afectó a Wendy Sulca, quien lamentó que la campaña que tenía programada con Renzo Costa quedara cancelada debido a la crisis.

"Han habido muchos contratos que se me han cancelado, (por ejemplo) estaba en una campaña comercial con Renzo Costa, sobre sentirnos cómodas con nuestra piel. Entonces, mi imagen iba a estar en todas las tiendas pero ya no se pudo", contó.

Asimismo, una semana antes de anunciarse la cuarentena en el país, Sulca lanzó su tema “Cerveza Cerveza 2.0”, pero tuvo que cancelar la promoción de este sencillo que incluía una gira.

"Lo lanzamos justo una semana antes de que el presidente diga que debíamos quedarnos en nuestras casas. Fue muy chocante porque fue un esfuerzo de mi equipo, mío, bastante inversión, y sí me dolió porque no pude darle la promoción como se hubiera querido. También íbamos a hacer una gira por Argentina y Chile, había una estrategia para hacer shows, pero, las cosas pasan por algo", comentó.

Sin embargo, el aislamiento social no ha impedido que Wendy Sulca se acerque a su público, pues desde su canal de YouTube, Instagram y otras redes sociales, la artista se ha reinventado para mantener el contacto.

"No es lo mismo estar arriba de un escenario, se extraña poder conectar con el público, no se puede comparar, pero con lo que estamos viviendo uno se tiene que adecuar, reinventar y acomodarse a la situació, porque creo que lo primordial es la salud", consideró.

"Estoy subiendo videos a mi canal de YouTube, El blog de Wendy, donde comparto parte de mi día a día, tutoriales de maquillaje, de cocina, cosas para que mi público me conozca más", relató. Asimismo, la también actriz ha visto la manera de generar ingresos vendiendo vía Instagram mamelucos y mascarillas.

"APRENDER A VALORARNOS"

La fama le llegó cuando apenas era una niña, por lo que la intérprete nacional recuerda que desde pequeña fue víctima de discriminación y del ciberbullying.

"Cuando recién me di cuenta que era famosa (ja,ja,ja), a los 12 años y estaba en el colegio, mis compañeros me enseñaban videos y me di cuenta que habían comentarios racistas, de discriminación", contó Wendy Sulca, quien señala que gracias a los consejos de su madre pudo superar esta etapa.

"Yo me ponía a llorar porque no entendía por qué se burlaban de mí. Mi mamá siempre me supo aconsejar y me decía que solo debía hacer caso a las personas que realmente me apoyan y me quieren. (También) recordar los momentos vividos (porque) cuando voy a mis shows, la gente me quiere, me espera y me pide autógrafos", indicó.

"Me dijo: ‘solo tienes que pensar en ellos’, o sea no les puedes gustar a todo el mundo. Yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo y todos tienen sus detractores, desde los más chicos hasta los más grandes artistas. No es algo que solo me haya tocado a mí", añadió.

En ese sentido, Wendy Sulca envió un consejo a quienes estén atravesando un episodio parecido y recordó que todo es cuestión de sentirse orgulloso de uno mismo.

"Lo que yo siempre aconsejo, para superar todo esto y que no te afecten estos comentarios, es que hay que sentirse orgullosos de quién eres, hay que sentirse contentos y felices de quiénes somos y cómo somos, de dónde nacimos, de dónde venimos. Hay que saber valorarnos y no esperar que los otros hagan eso, hay que empezar por uno mismo. Si yo no me valoro, no me va a importar que otra persona venga a minimizarme. Creo que eso es muy importante", recalcó Wendy Sulca.