William Luna a dos años de su mediático video: “Me disparé a mí mismo”

William Luna habló del video que publicó cuando el Perú clasificó al Mundial | Fuente: Instagram

Han pasado más de dos años desde que el cantante William Luna se grabó desnudo en cumplimiento de una apuesta por el Mundial Rusia 2018. Pese a las duras críticas, el artista asegura no arrepentirse.

Sin embargo, Luna, de 52 años, en conversación con Héctor Felipe, en el programa “De qué hablamos esta noche” de RPP Noticias, lamentó que existan personas que hayan grabado el video, pues señala que el clip solo estuvo unos segundos en redes sociales.

“Yo lo borré inmediatamente, pero hay gente de corazón malo que lo grabaron y se lucran con eso”, expresó William Luna. “Si pasara eso con una dama, harían un lío tremendo, si pasara con la comunidad gay, harían una marcha, si pasara con un moreno, sería racismo; pero como eres un hombre no pasa nada”, enfatizó.





En otro momento, el artista consideró que su video “fue un exabrupto”, pero rechazó los calificativos de alcohólico que recibió. “Muchos dijeron que estaba borracho y yo no tomo ni en broma”, precisó.

William Luna contó cuál fue el motivo por el que decidió cumplir con la apuesta. “Tuve que cumplir mi palabra… pero lo que me llevó a hacer esta tontería, porque fue una tontería, fue que me decían que ‘no mereces ser peruano’, ‘ofendes a la Selección’. Hay un momento en que te tocan el alma y le haces caso al vacío (…) Eran varios que me decían ‘cumple, cumple’ (con la apuesta), ‘eres un cobarde’ y hay momentos que te crees el machito”, relató.

Al respecto, el intérprete de Niñachay expresó: “Me disparé a mí mismo”. “Pero ya qué puedo hacer (...) Todo ser humano debe de madurar y no vivir de la gente”, recalcó el artista sobre su polémico video.