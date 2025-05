"No opino de terceras personas": Xiomy Kanashiro ignora indirectas de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace una semana, Yahaira Plasencia anunció que lanzará una nueva canción que, pese a que aún no ha lanzado nombre, la letra tiene algunas indirectas a Jefferson Farfán. Sin embargo, Xiomy Kanashiro, la pareja del exfutbolista, aseguró que no le afecta lo que la salsera tiene para decir sobre Farfán ya que se siente segura de su relación.

"No opino de terceras personas, yo estoy enfocada en trabajar (¿No te molesta las indirectas?) Él y yo estamos sólidos y tranquilos. Cada quién es libre de hacer música, a mí no me afecta en nada, deberías preguntarle a él si le afecta. Ni lo hablamos, ni pasa por nuestra mente", dijo para América Hoy.

Asimismo, Xiomy Kanashiro le envió sus mejores deseos a Yahaira Plasencia y a todos sus fanáticos que están sacando adelante sus proyectos. "Le deseamos bendiciones a todos, mientras estén trabajando", sostuvo.

¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro planean casarse?

El mismo programa de espectáculos abordó a Xiomy Kanashiro en un evento para consultarle si ya tienen una fecha de matrimonio .Durante la conversación con la reportera, fue consultada sobre la posible boda con Farfán, considerando que ambos reconocen tener "anillos simbólicos" que confirman su vínculo sentimental.

"Vamos bien, chicos, pero gracias por venir", respondió Kanashiro con una sonrisa, evitando dar detalles sobre un eventual enlace.

En una entrevista recogida por La República, Xiomy Kanashiro dijo que tiene entre sus planes formar una familia, aunque aclaró que, por el momento, está enfocada en sus proyectos profesionales. "Yo creo que sí, más adelante me gustaría tener uno o dos hijos", comentó. Sin embargo, aseguró que no ha conversado directamente sobre el tema con Farfán; "Eso queda para mí, es un tema muy privado".

Xiomy Kanashiro compartió su primera foto con su pareja Jefferson Farfán.Fuente: @xiomykanashiro

Magaly Medina llamó "patética" a Yahaira Plasencia

Otra de las canciones que lanzó Yahaira Plasencia fue Las mujeres también se equivocan, junto a la argentina Ángela Leiva. Pese a que tuvo buen recibimiento del público, Magaly Medina fue crítica con el tema y dijo que era para Jefferson Farfán. Si bien la salsera negó que haya sido una dedicatoria para su expareja, la conductora de tv la llamó "patética".

"¿Qué ha hecho Yahaira? A destiempo. ¿Qué le pasó? Una canción que comienza a promocionar y que hoy todos comentan y que tiene una dedicatoria que solo falta decir que es para Farfán. Hoy en día se llegó a creer Shakira, pero Shakira dejó de escribirle al ex. Ya no está de moda y quiere rajar de su ex. Queda patética", mencionó en su programa.

Además, cuestionó la actitud de Plasencia ya que asegura que "no supera al exfutbolista": "Tú que decías que habías sanado y te hacías cargo de tus errores, pero ahora en una canción hablando de su ex. Realmente quedas patética", añadió.