Darinka Ramírez estará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' tras denunciar a Jefferson Farfán

Darinka Ramírez es la próxima invitada en El valor de la verdad (EVDLV), donde compartirá su testimonio de los conflictos que mantiene con Jefferson Farfán, padre de su hija. En el avance del programa, ella aparece sentada en el popular sillón rojo, respondiendo algunas preguntas. En cierto momento, se la ve muy afectada mientras cuenta su versión de la relación que mantuvo con el exfutbolista.

Será la primera vez que Darinka participe en el espacio conducido por Beto Ortiz. Según comentaron los presentadores del programa La noche habla, sus declaraciones no solo se enfocarán en su vínculo con Farfán, sino que también hará revelaciones que comprometen a otros futbolistas.

"Ha revisado mi celular para ver qué es lo que había en mis mensajes, me sacó todo en cara ese día y delante de mi hija...", se le escucha decir en el adelanto.

En otro pasaje, Darinka señala que su hija suele decirle que su padre le rompió sus juguetes.

"Entérese de todos los detalles de un episodio de violencia que revela un lado irreconocible de la personalidad de Jefferson Farfán", anuncia la voz en off del programa.

¿Qué otras preguntas responderá Darinka en EVDLV?

De acuerdo con lo difundido por el programa Todo se filtra, algunas de las preguntas que Darinka podría responder incluyen:

· ¿Te pidió Jefferson Farfán una prueba de paternidad?

· ¿Te humillaba Jefferson Farfán?

· ¿Te enteraste de que Jefferson Farfán estuvo con Xiomy Kanashiro y Delany López al mismo tiempo que te iba a visitar?

La denuncia por violencia psicológica de Darika Ramírez y la respuesta de Jefferson Farfán

En abril pasado, Jefferson Farfán se pronunció luego de que Darinka Ramírez lo denunciara por presunta violencia psicológica. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el exjugador de Alianza Lima negó las acusaciones y aseguró que se defenderá con pruebas.

"He tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una denuncia por presunta violencia familiar realizada por la señora Darinka Ramírez en mi contra, la cual, si bien aún no me ha sido notificada, rechazo enfáticamente por falsa e infundada, por lo que no solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere", señaló al inicio de su pronunciamiento.

En su comunicado, Farfán también dio su versión sobre otros aspectos de su vínculo con Ramírez. Afirmó que la conoció en 2022, cuando ya residía en Lima, y negó que su primer encuentro haya ocurrido en 2020. "Es falsa su afirmación de habernos conocido el 2020, por lo que deberá probarlo", mencionó.

Farfán asegura que nunca tuvo una relación de pareja con Darinka

Jefferson Farfán sostuvo que nunca mantuvieron una relación de pereja y desmintió que haya pernoctado en su domicilio en diciembre de 2024, como ella sostuvo. "También deberá acreditar en las instancias judiciales pertinentes esta afirmación, agregó.

Comentó que, a inicios de 2025, notó un cambio en la actitud de Ramírez hacia él, principalmente a través reclamos frecuentes relacionados con aspectos íntimos de su vida.

"Siempre he actuado con respeto y consideración hacia la Sra. Ramírez en su condición de mujer y madre de mi menor hija a quien amo profundamente. No obstante, desde enero del presente año, la referida señora ha tenido un cambio en su comportamiento hacia mí, con actitudes y reclamos de su parte que van más allá de nuestra condición de progenitores y que aluden a aspectos íntimos de mi vida", señaló.

Sin embargo, reconoció que tuvo diferencias con Darinka Ramírez, pero aseguró que no hubo agresiones ni amenazas. Además, aclaró que ni él ni su entorno familiar han incurrido en ningún tipo de violencia.

"Sí es cierto que tuvimos una diferencia de opinión como padres a la que se podría calificar como discusión, pero que no incluyó amenazas ni violencia de ningún tipo. Lamento profundamente que, como resultado de ello, la señora Ramírez haya decidido exponer a nuestra hija y utilizar este diferendo con fines que no alcanzo a entender pero que incluyen la afectación de mi imagen personal", aseguró.