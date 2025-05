"Él me dijo que ella era su amiga": Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán negaba a Delany López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Darinka Ramírez señaló que Jefferson Farfán negó que haya mantenido un romance con Delany López. Esto, luego de que esta última afirmara que tuvo una relación de dos años con el exfutbolista desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024.

Por medio de una entrevista dada a Amor y Fuego, la madre de la última hija de Jefferson Farfán mencionó que le reclamó al exfutbolista por López, pero que este siempre le decía que solo era "una amiga".

"Lo que pasa es que siempre (Jefferson Farfán) me dijo que ella (Delany López) era su amiga y que la conocía, pero a la vez que me decía que no quería nada (conmigo)", manifestó la modelo e influencer.

En ese sentido, Darinka recalcó que en aquel tiempo 'La Foquita' iba a su casa para quedarse con ella y con su pequeña hija por las noches, por lo que no esperaba que mantuviera un romance con Delany López.

"En el tiempo de Delany, él estaba muy pendiente de nosotras. Nos llamaba. Estaba en la casa y la verdad yo estuve confundida. Yo se lo dije. Él estaba al tanto de mis sentimientos y teníamos una hija de por medio y pasé una depresión muy fuerte", explicó Darinka.

Al ser consultada por Olenka Mejía, otra modelo que estuvo involucrada con el exdeportista, Darinka Ramírez acotó: “Lo de Olenka me lo negó cuando yo me enteré, pero de Delany yo sí le reclamé”.

Cabe mencionar que Darinka Ramírez y Jefferson Farfán mantienen una disputa legal tras una denuncia por violencia psicológica que le interpuso la modelo al exdelantero de la selección peruana a quien acusó de no visitar a su hija de dos años.

Darinka Ramírez es la madre de la última hija de Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram (darinkaramirezl)

Delany López asegura que mantuvo una relación con Jefferson Farfán

Delany López asegura que mantuvo una relación de dos años con Jefferson Farfán y que, además, asistió a reuniones familiares donde la grabaron al lado del exdelantero de la selección peruana.

Fue durante una entrevista con el programa Amor y fuego que la también influencer confesó haber concluido la relación con Farfán en diciembre de 2024. Además, precisó que su romance con el conductor de Enfocados inició en enero de 2023.

"Yo ya lo dije en un enlace en Tik Tok. Dije que la última relación que he tenido duró hasta diciembre de 2024. Yo terminé mi relación (con Jefferson Farfán) en diciembre del 2024 (…) No creo tener tanta imaginación para hacerme un cuento. Duró dos años esa relación, empezó a inicios del 2023", declaró.

Al ser consultada por Rodrigo Gonzáles sobre si de verdad tuvo una relación con Jefferson Farfán o si solo era producto de su imaginación al ver su trato, Delany López sostuvo: "No es algo que se tenga que preguntar, cualquier persona que lo veía se puede dar cuenta de la realidad. A mí me grabaron en un momento (familiar). Me grabaron en la fiesta de su mamá".

Del mismo modo, criticó indirectamente a 'La foquita'. "Voy a hablar en general. A mí me parece muy cobarde despertar sentimientos en una persona y después limpiarte las manos y decir: '¿Para qué te enamoras?'", comentó.

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram

¿Xiomy Kanashiro tienes planes de boda con Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro no descartó casarse con Jefferson Farfán. Fue en el podcast ¿Ahora qué? que la integrante de La casa de la comedia fue consultada sobre si tiene planes de boda con el exfutbolista de 40 años.

"No me hables de casamiento que ahora te haré la misma pregunta", señaló Kanashiro en tono jocoso con su compañero del podcast. Si bien no negó un posible matrimonio, la exintegrante de Alma Bella dejó claro que, por el momento, prefiere seguir disfrutando de su relación con 'La Foquita'. "Estamos yendo paso a pasito. Estamos yendo bien y muy felices. Eso es lo importante", precisó.

En otro momento, Jefferson Farfán se animó a hablar con Carlos Vílchez y Carloncho, los otros conductores del podcast ¿Ahora qué?, quienes le preguntaron al exdelantero de Alianza Lima si encontró el amor con Xiomy Kanashiro. "Me recontra tocó el amor. Ya los galácticos de Barranco Bar me perdieron. Ya hasta cambié de número", enfatizó Farfán.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis