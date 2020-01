Yaco Eskenazi lloró al recordar a su papá: “Ahora que no está, no dejo de escuchar su voz”

Yaco Eskenazi se pronunció sobre su papá, quien falleció recientemente en Año Nuevo: "Mi superhéroe siempre". | Fuente: Captura (YouTube)

Yaco Eskenazi reapareció en la pantalla chica mientras todavía vive su etapa de duelo al perder a su papá Raúl Eskenazi al inicio de 2020. Fue, sin duda, un emotivo momento el que protagonizó en vivo, pues, precisamente, recordó a su padre con un conmovedor mensaje. “Mi superhéroe siempre, a pesar de que uno persona se puede equivocar, mi papá siempre estuvo ahí conmigo y nunca dejó que yo tome algún camino que no debía”, dijo.

Además, Eskenazi destacó la crianza que le brindó su progenitor. “Era un papá tan preocupado por su familia que de verdad formó un hombre igual”, señaló visiblemente emocionado, entre lágrimas.

Su esposa Natalie Vértiz estaba junto a él cuando el conductor recibió un regalo de parte del programa. “Ahora que no está, no dejo de escuchar su voz, y siento que hoy es mi consciencia, hoy es la persona que me habla y me va guiando por dónde tengo que ir, por dónde no”, señaló Yaco.

Yaco Eskenazi se mostró agradecido con el regalo que le dieron en el programa. | Fuente: Instagram

ETAPA DE DUELO

Como se recuerda, el padre de Yaco Eskenazi falleció el 1 de enero de 2020, según confirmaron en su momento las conductoras del bloque de espectáculos de América Televisión, Silvia Cornejo y Valeria Piazza.

En dicho programa presentaron un informe sobre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, quienes mantienen una relación estable, pese a los diversos rumores de una ruptura, debido a que ya no comparten publicaciones juntos en redes sociales y muchos de sus seguidores especulan que se encuentran distanciados.

Al concluir el informe, Silvia Cornejo mencionó que la pareja viene pasando días difíciles, pero es porque el padre de Yaco falleció recientemente.

"No queríamos contar esto, pero nos parece atinado decirlo para que sepan que no se han distanciado, están súper unidos, pero están pasando por un momento delicado”, comentó la conductora.