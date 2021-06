Previo al Día del padre, el actor y presentador Yaco Eskenazi recordó a su fallecido progenitor. | Fuente: Difusión/Instagram @yacoturco

Yaco Eskenazi, actor y conductor de televisión, no pudo evitar repasar escenas de su niñez previo a la celebración del Día del Padre. Como se recuerda, su progenitor falleció en el Año Nuevo del 2020, pero aún mantiene vivo su recuerdo con las anécdotas que experimentó en familia durante su infancia.

“Tengo muchos recuerdos con mi papá, recuerdo cuando me iba a acompañarlo a trabajar a La Parada, me llevaba caminando por toda La Parada, él vendiendo ropa en su mochila, yo tendría ocho o nueve años. También recuerdo cuando le pedía propina y me decía: 'Anda a chambear al muelle'”, dijo en declaraciones difundidas por América TV.

“Siempre pienso en mi papá y en todo lo que viví con él”, agregó Yaco Eskenazi antes de la emisión especial de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” del domingo 20 de junio para el Día del padre. “Este día del padre y todos los días, ¡a querer mucho, a amar mucho, feliz día a todos los papás!”, expresó.

Yaco Eskenazi: “Ser papá es lo mejor que me pasó”

El actor de “Dos hermanas” también habló sobre su experiencia como padre primerizo y lo que pensó en el momento en que su esposa Natalie Vértiz le contó que estaba embarazada de su hijo Liam. “Sentí es que tenía que darle toda la tranquilidad del mundo a Natalie, ella era muy jovencita en ese momento, esto nos agarró de sorpresa a los dos”, confesó.

En ese sentido, Yaco Eskenazi asegura que “ser papá es lo mejor que me ha pasado” y que la figura paternal es importante en la crianza de la familia. “Amo ser papá de Liam y de un nuevo bebé que está por llegar”, admite sobre el fruto de su matrimonio y el próximo integrante que llegará este año.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se convertirán en padres por segunda vez. “Es un hombrecito y estamos súper contentos. El más feliz es Liam porque va a tener un compañero”, dijo la conductora de “Estás en todas” en la revelación del sexo de su bebé el pasado mes de marzo.

