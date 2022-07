Yahaira Plasencia lanzó una nueva versión de 'El cantante', canción de Héctor Lavoe. | Fuente: Instagram

Después de popularizar “El cantante”, tema de Héctor Lavoe, Yahaira Plasencia contó que, al escuchar la canción nuevamente y con más detenimiento, sintió que su vida se relaciona con la del intérprete original.

Como se recuerda, la salsera estuvo involucrada en diversos escándalos y cree que por eso tiene algo en común con el sonero ya que ese tema es su biografía compuesta por el panameño Rubén Blades.

“Me sentí muy identificada con la canción, tenía partes que yo sentía que me han pasado en mi vida y cuando la canté me acordaba de momentos complicados que había pasado y dije esta canción es la canción… Este mensaje de esta canción es simple, nosotros los artistas nos debemos a público, pasamos momentos complicados y aun así tenemos que venir y mostrar una sonrisa al público y por más que estemos rotos, tenemos que seguir brindando un show”, dijo Yahaira Plasencia para el programa ‘Hablemos de belleza’.

Su trabajo con Sergio George continuará, comentó la salsera, y mencionó que en dos meses espera poder estrenar un nuevo tema. Además, dijo que en los próximos meses saldrá de gira a Estados Unidos y Europa.

YAHAIRA PLASENCIA Y SU PROPUESTA MUSICAL

Sobre su nueva propuesta musical, Yahaira Plasencia dijo que su intención es acercarse al público juvenil para que se interese por la salsa y mantenerla vigente, aunque con matices actuales. La idea, según la artista, es que el género evolucione y no se quede en el pasado.

"Lo que interesa es hacer que la salsa siga vigente, no importa si tiene otros ritmos, la idea es atraer a nuevo público. La canción ha tenido muy buena aceptación... uno es artista y a todos no le vas a gustar, eso se respeta, pero hay gente malintencionada que siempre trata de dejarte mal", manifestó.

"Creo que la nueva propuesta que estoy haciendo con Sergio George es salsa netamente, pero actual, con sonidos urbanos y modernos, esa es la nueva propuesta que estamos vendiendo", agregó Yahaira al señalar que videoclip de 'La cantante' ya cuenta con 1 500 000 vistas tras una semana de su estreno en YouTube.

"Yo tenía miedo de hacer el tema. Ahora me doy cuenta que George predijo todo lo que está pasando ahora. Es un hombre muy inteligente y visionario, definitivamente hacer bulla de lo que está pasando está bien, aunque imagino que también le incomoda cuando la gente habla cosas que no son", explicó Plasencia.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).