El 29 de junio 1993, a los 46 años de edad, la vida de Héctor Lavoe llegó a su final. Considerado por muchos como el máximo exponente de la salsa, su personalidad irreverente y desatada, escondía todo tipo de problemas y tragedias personales que llegaron a plasmarse en varias de las canciones que inmortalizó con su legendaria voz, convirtiéndose en ídolo de varias generaciones.

Probablemente, "El cantante", es uno de los temas que mejor describen la dramática vida del astro de la música latina. Fue escrito por Rubén Blades y cedido al propio Lavoe para incluirlo en su álbum 'Comedia', lanzado en 1978 bajo la producción de Willie Colón. Se convirtió en el primer sencillo del disco y responsable de su famoso sobrenombre: "El cantante de los cantantes".





¿POR QUÉ RUBÉN BLADES CEDIÓ "EL CANTANTE" A HÉCTOR LAVOE?

Era el año 1977 y Lavoe no la pasaba bien. Sus adicciones y excesos mermaron su aspecto personal y artístico. Sin embargo, Willie Colón y Jerry Masucci, fundador del sello Fania Records, tenían un plan para relanzar la carrera del 'Jibarito de Ponce'. Para ello, requerían de una canción que reivindique a Héctor de su público salsero.

Willie buscó a Rubén Blades y le preguntó si tenía alguna composición para el puertorriqueño. En ese entonces, la relación entre el productor y 'El poeta de la salsa' era muy buena, ambos se encontraban trabajando en el disco 'Siembra', que tiempo después se convertiría en el más vendido en la historia de la salsa.

El panameño le contó a Wilie que tenía entre sus papeles el tema "El cantante", pero que él lo grabaría en una futura producción. "Yo recuerdo que a mí me pidieron la canción para Héctor; él estaba pasando por problemas porque las ventas estaban empezando a caer", dijo Blades en su canal de YouTube tras admitir que al inicio se rehusó a cederla.

Ante la insistencia de Willie Colón, el panameño aceptó ceder el tema. Lavoe recibió terapia, dejó sus adicciones y decidió retomar su carrera. En pocos días, Héctor, con un semblante renovado, le puso su sello al disco, en especial a "El cantante". El tema parecía una confesión personal del salsero.

"En realidad, la canción le quedaba mejor a Héctor que a mí; la vida de Héctor le daba una autenticidad a la canción. Lo que le estaba pasando a él le daba una autenticidad a la canción que yo no hubiera podido dar", dijo Rubén Blades sobre su composición. Sin embargo, tiempo después, el panameño también llegó a grabar la canción para incluirla en su disco "Doble filo" de 1987.

LAS VERSIONES DE "EL CANTANTE"

El éxito del álbum 'Comedia' se debe principalmente a "El cantante", composición de "Rubén Blades' que llegó convertirse en la canción insignia de Héctor Lavoe. Muchos artistas han querido rendir homenaje a la leyenda de la salsa haciendo distintas versiones del tema. A pesar de lo aplausos y de los intentos por honrar al desparecido salsero, Rubén Blades reconoce que "nadie puede cantar el tema mejor" que Héctor Lavoe.

"Más allá de ser generoso, es ser realista. Yo me senté y dije: esto que le está pasando (al personaje de la canción) no me está pasando a mí en realidad, le está pasando es a él (Héctor Lavoe), entonces él va a darle a la canción un tono y un giro mucho más genuino que lo que yo puedo hacer. Así que fue más bien, más que generosidad, fue aceptar la realidad, que éste, él está atravesando este problema", dijo el panameño.



EL CANTANTE - ANDRÉS CALAMARO

EL CANTANTE - MARC ANTHONY

EL CANTANTE - MARTINA LA 'PRELIGROSA'

EL CANTANTE - NIÑA PASTORI

LA CANTANTE - YAHAIRA PLASENCIA

EL CANTANTE - RUBÉN BLADES

