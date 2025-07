Yahaira Plasencia confirma salidas con basquetbolista, pero aclara: "Complicado, ahora no puedo tener una relación"

La cantante de salsa habló sobre su situación sentimental actual, sus salidas con un famoso basquetbolista y una propuesta que recibió de la revista Playboy.

Yahaira Plasencia no tiene tiempo para el amor… al menos no por ahora. La salsera peruana confirmó que mantiene una amistad cercana —con salidas incluidas— con un conocido basquetbolista, cuya identidad prefiere mantener en reserva.

En noviembre del año pasado, Yahaira fue abordada por América Hoy, donde comentó que no estaba sola, aunque aclaró que no tenía una relación formal. Meses después, en marzo, Amor y Fuego la captó bailando muy cercana a un hombre mucho más alto que ella en una discoteca. En ese mismo periodo, la cantante compartió en redes historias desde un partido de básquetbol.

¿Yahaira está soltera?

"Hablamos, somos amigos, todo bien, pero ahora no puedo tener una relación con nadie porque no estoy al 100% con mis tiempos para poder brindarle a una persona lo que una relación amerita", comentó este jueves la salsera para las cámaras de América Espectáculos.

Aunque aseguró que cada vez que coinciden en Miami se reencuentran, también dijo que hace mucho no se ven. "No lo veo hace casi medio año, casi siete meses, por ahí. Si lo vuelvo a ver, salimos, pero yo tengo que regresar a mis cosas y trabajar. Él está entre Nueva York y Miami. Es complicado".

¿Yahaira recibió una propuesta indebida?

El miércoles por la noche, Yahaira Plasencia fue invitada al programa Habla chino, conducido por Aldo Miyashiro. Allí celebró que su más reciente tema El ex Machito superó el millón de reproducciones en YouTube, pero también abordó otros temas más picantes, como su relación pasada con Jefferson Farfán y una insólita propuesta de la revista Playboy.

"No me gusta el fútbol, me gustan los futbolistas", bromeó al iniciar la conversación. También comentó que le bajó el tono a su nueva canción porque “la letra era muy fuerte”.

"Me encanta mostrar mi cuerpo", confesó en otro momento. "Me gusta porque creo que se me ve bien. Es mi estilo y siempre ha sido así desde Son Tentación", agregó. Eso sí, aclaró que “todo tiene un límite”.

La propuesta de Playboy

Entre risas, la cantante recordó una oferta que asegura haber recibido para posar desnuda. “Nos escribieron de Playboy para hacer una edición de fotos desnuda. ¡Ya, te lo juro! Pregúntale a Jorge, mi hermano. Nos mandaron un correo. Eran los verdaderos, porque nos pasaron el número de Estados Unidos. Ni siquiera respondimos”.

También reveló que, en la industria musical, ha recibido insinuaciones que van más allá de lo profesional. "No voy a decir nombres, pero cuando he ido a premios internacionales, he conocido a mucha gente. La mayoría reguetoneros... Se creen con poder y dicen: ‘Sí, hay que hacer una canción’, pero tú ya sabes… ‘visítame hoy más tarde’".

"Allá afuera se mueve mucho así. Tienes que saber cómo responder, porque tampoco puedes pelearte con artistas que recién estás conociendo. Pero si tienes que ponerle un alto a alguien, se lo pones, así sea quien sea", concluyó.

