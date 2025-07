“Jamás hablaría mal de él”: Yahaira Plasencia recuerda su relación con Jefferson Farfán tras estreno de 'El Ex Machito'

La salsera resaltó que Jefferson Farfán fue una persona importante en su vida y aclaró que su canción solo es por cuestiones musicales, mas no por “indirectas”.

Yahaira Plasencia continúa haciendo promoción a su nueva canción El Ex Machito donde haría referencia a Jefferson Farfán ya que la letra tiene frases alusivas al exfutbolista como “Jugador, llegó tu patrona, se acabó tu partido, bebé. Ahora otro lleva la ‘10’” y “Papi no quiero problemas, tú no me sumas ni me restas. Pa’ qué me mandas indirectas… yo no te voy a dar más luz”.

Sin embargo, se defendió de las críticas que ha recibido por “hablar de su expareja”. En conversación con Gigi Mitre y Rodrigo González en el programa Amor y Fuego, la salsera aseguró que nunca le desearía el mal a Farfán y “jamás hablaría mal de él”. “Jamás hablaré mal de un persona que me dio momentos bonitos en mi vida y que siempre voy a estar agradecida”.

Asimismo, resaltó que las “indirectas” de El Ex Machito solo es para el tema musical y, aseguró que, si Farfán estrenara otra canción haciendo referencia a su pasado romance, Yahaira respondió: “Nos repartimos otra también”, mencionó entre risas. Por otro lado, agradeció que, si bien ella no inició la “tiradera”, su último hit está siendo un éxito.

Yahaira Plasencia sobre el fin de su relación con Farfán

De acuerdo con Plasencia, Farfán fue una persona muy importante en su vida por lo que no diría cosas malas de él, sin embargo, recordó que su romance terminó en 2020 y no quiere ser relacionada con él porque el exfutbolista está en una nueva relación.

“Hace 5 años que no tenemos absolutamente nada”, declaró la intéprete quien también dijo que Farfán le brindó momentos especiales cuando iniciaron la convivencia: “En Rusia, pude haberme muerto si no hubiera estado él”, confesó, sin dar más detalles.

Pese a que después de regresar a Perú aún había amor por parte de ambos, nunca se dio una segunda oportunidad. “Se intentó”.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro de las indirectas de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro, la pareja del exfutbolista, aseguró que no le afecta lo que la salsera tiene para decir sobre Farfán ya que se siente segura de su relación.

"No opino de terceras personas, yo estoy enfocada en trabajar (¿No te molesta las indirectas?) Él y yo estamos sólidos y tranquilos. Cada quién es libre de hacer música, a mí no me afecta en nada, deberías preguntarle a él si le afecta. Ni lo hablamos, ni pasa por nuestra mente", dijo para América Hoy.

Asimismo, Xiomy Kanashiro le envió sus mejores deseos a Yahaira Plasencia y a todos sus fanáticos que están sacando adelante sus proyectos. "Le deseamos bendiciones a todos, mientras estén trabajando", sostuvo.