Yahaira Plasencia habló del fuerte golpe que sufrió en los dientes durante un show. | Fuente: Facebook | Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia usó sus redes sociales para referirse al incidente que protagonizó el último fin de semana durante una presentación en vivo. Como se sabe, la salsera recibió un golpe involuntario en su dentadura por parte de uno de sus bailarines, obligándola a abandonar el escenario.

Luego de hacer una visita a su dentista, la intérprete aseguró que el incidente no le provocó daños graves. "Para toda la gente que me está preguntando, esto (su golpe en la dentadura) no pasó a mayores", dijo la salsera en uno de los videos que publicó en su cuenta de Instagram.

En otro momento, Yahaira Plasencia grabó a la especialista que revisó sus dientes para que brinde algunos detalles de los exámenes a los que fue sometida para descartar los daños que pudo haber generado el golpe.

"Hemos hecho una radiografía y todo está bien felizmente, no hay ninguna fractura y hemos colocado una contención fija para que todo salga bien. Ella tiene que venir a sus controles", explicó la profesional.

EL INCIDENTE CON SU BAILARÍN

Yahaira Plasencia experimentó un doloroso momento durante un show en vivo que se transmitió vía Facebook, debido a que uno de sus bailarines le lanzó un manotazo provocando que se golpeara con el micrófono en la boca.

El incidente ocurrió durante el "Festival musical D’ono Fest", que fue conducido por María Pía Copello y Víctor Hugo Dávila. Tras el golpe, la interprete tuvo que abandonar el escenario al poco tiempo de haber empezado su show.

"Gente hermosa cómo están. Como saben, tuve un pequeño accidente que me dolió mucho y por eso me retiré del escenario... Contra viento y marea estamos aquí y ya terminamos. Yo estoy bien, no pasó nada. Todo bien", explicó a sus seguidores.

