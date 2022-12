Yahaira Plasencia será parte de un especial navideño de "El Gran Show". | Fuente: GV Producciones | Fotógrafo: GIULIANO BUIKLECE

Yahaira Plasencia aprovechó sus preparativos para participar en el especial de Navidad del que será parte, para responder sobre el fin de su relación con Jair Mendoza, con quien días antes había confirmado mantener un romance.



"Él ya salió a hablar. Jair y yo seguimos en contacto, y antes de estar juntos, hemos sido muy amigos, así que estamos bien, y ya vamos a ver qué pasa más adelante", comentó.

Además, Plasencia habló de que, haciend un balance de su 2022, este año ha sido uno bueno en lo profesional.

"Ha sido un buen año, no me puedo quejar, he tenido un crecimiento profesional super importante, me sigo equivocando, pero sigo aprendiendo, cada cosa que me pasa es una lección de vida, me hace una Yahaira mucho más fuerte y empoderada. Además, estoy feliz de terminar el año con música", agregó.

ESPECIAL DE NAVIDAD

Yahaira Plasencia contó que esta Navidad espera pasar fiestas junto con su familia. "El mensaje de la Navidad es siempre estar con los seres queridos, por eso, la Navidad siempre la paso con mi familia, tengo la bendición de poder compartir siempre con mis papás, ellos están juntos y siempre conmigo, es una bendición, y, también, con mis hermanos".

"Y ya fin de año, después de dos años de no trabajar, porque quise pasarla con los míos, ahora sí quiero trabajar, quiero comenzar el año con trabajo. Una de mis cábalas para Año Nuevo será estar a las doce en punto a solas con Dios y pedirle muchas cosas buenas para los míos", agregó.

Además, contó que durante el especial de Navidad interpretará un tema de reflexión. "Esta vez, llego con una canción cristiana, que a mí me encanta, que tiene que ver con las cosas que yo he pasado en algún momento, y que busca darle motivación y fortaleza a todas las personas que pasan por momentos difíciles en su vida, y que espero que les guste", finalizó.

