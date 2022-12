Sergio George espera que Yahaira Plasencia priorice su carrera y lo maneje con inteligencia. | Fuente: Instagram

Después de que Sergio George revelara que no estaba de acuerdo con la relación de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza, la salsera peruana reveló que ambos han hecho las paces.

Como se sabe, la intérprete de Cobarde se dio un tiempo con su pareja para enfocarse en su carrera musical. Por ello, Plasencia decidió aclarar la polémico que tuvo con el productor.

“Sergio es muy directo, muy claro. De hecho, hubo una conversación pendiente, ya la tuvimos. Él ha firmado a nuevos artistas y seguimos trabajando”, comentó Yahaira Plasencia para América TV.

Por otro lado, indicó que, a pesar de que hubo tensión entre ellos, ahora está todo solucionado: “Hace un par de semanas conversamos y las cosas estaban tensas, pero hay que seguir trabajando, es parte de”, agregó.

Como se recuerda, Sergio George se mostró sorprendido por el romance entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza, ya que consideró que la cantante peruana no estaba manejando su carrera musical como debería de ser.

“Lo que no me gusta a mi es crear noticia por crear noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes, ni escándalos (...) Estamos trabajando en un disco nuevo, y estamos a punto de terminar y aparecen cosas así. Lo que se construye con las manos, se destruye con los pies”, dijo en ese entonces.

Yahaira Plasencia: "Nunca dependan de nadie"

Después de días en silencio, la salsera decidió responderle a su productor musical en la reciente edición navideña de El Gran Show, transmitido el último sábado.

Gisela Valcárcel, conductora del espacio, le consultó a la cantante cómo era su actual relación con el músico estadounidense. "Sergio sabe que yo lo quiero mucho, él es para mí como un padre durante estos tres años que hemos trabajado", indicó.



"Él ha puesto su confianza en mí y es súper correcto, le agradezco por siempre haber estado ahí conmigo", continuó Yahaira Plasencia. "Hemos hablado las últimas semanas y yo lo admiro un montón. Quiero decirle a la gente que siempre me habla, que hay Yahaira para rato, voy a seguir trabajando, haciendo música", añadió.

Luego, la intérprete de Y le dije no aseveró: "Mi carrera únicamente depende mí. Uno solo llega al éxito, nunca dependan de nadie".

En el especial navideño de El Gran Show, Yahaira Plasencia cantó el tema cristiano Gracias a mi Dios, un sencillo que la conmovió hasta las lágrimas, ya que le recordaba el difícil recorrido hacia el éxito en la música.

