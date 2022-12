Yahaira Plasencia empezó su carrera solista en 2015, tras un exitoso paso por la orquesta Son Tentación. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

La relación sentimental entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza, actualmente puesta en pausa, despertó las críticas de Sergio George. Después de días en silencio, la salsera decidió responderle a su productor musical en la reciente edición navideña de 'El Gran Show', transmitido el último sábado.

Gisela Valcárcel, conductora del espacio, le consultó a la cantante cómo era su actual relación con el músico estadounidense. "Sergio sabe que yo lo quiero mucho, él es para mí como un padre durante estos tres años que hemos trabajado", indicó.

"Él ha puesto su confianza en mí y es súper correcto, le agradezco por siempre haber estado ahí conmigo", continuó Yahaira Plasencia. "Hemos hablado las últimas semanas y yo lo admiro un montón. Quiero decirle a la gente que siempre me habla, que hay Yahaira para rato, voy a seguir trabajando, haciendo música", añadió.

Luego, la intérprete de 'Y le dije no' aseveró: "Mi carrera únicamente depende mí. Uno solo llega al éxito, nunca dependan de nadie".

En el especial navideño de 'El Gran Show', Yahaira Plasencia cantó el tema cristiano 'Gracias a mi Dios'. Un sencillo que la conmovió hasta las lágrimas, ya que le recordaba el difícil recorrido hacia el éxito en la música.

¿Qué dijo Sergio George sobre la nueva relación de Yahaira Plasencia?

Sergio George se mostró sorprendido por el romance entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza ya que consideró que la cantante peruana no está manejando su carrera musical como debería de ser. Es así que a inicios de diciembre se pronunció sobre ello:

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes (…) eso es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación”, dijo el productor. Además, se mostró indignado porque a él no le gusta estar en polémicas.

“Lo que no me gusta a mi es crear noticia por crear noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes, ni escándalos (...) Estamos trabajando en un disco nuevo, y estamos a punto de terminar y aparecen cosas así. Lo que se construye con las manos, se destruye con los pies”, agregó para América Hoy.

Por otro lado, Sergio George comparó a Yahaira Plasencia con otras artistas que sí priorizan su carrera y lo manejan con inteligencia:

“Son personas que saben manejar su carrera, y lo manejan de manera inteligente, paso por paso. Uno no puede llegar al estrellato siendo una persona bruta, tienes que usar tu mente, no estoy diciendo que Yahaira sea bruta, hay que usar tu inteligencia porque no es fácil, ahora que los medios de comunicación han cambiado, hay tener mucho más cuidado que nunca”, finalizó.

