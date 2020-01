Yahaira Plasencia estrenó, recientemente, "Cobarde", su nuevo tema producido por Sergio George. | Fuente: Instagram

Su llegada fue una sorpresa. Y es que, semanas atrás, Yahaira Plasencia señaló que era posible que no pudiera asistir al estreno de la cinta “La Foquita: El 10 de la calle”, basada en la vida de Jefferson Farfán, a quien actualmente lo une relación amical.

Sin embargo, el 30 de enero, la salsera apareció en la alfombra roja junto a Rosario Guadalupe, mamá del futbolista, y la hija mayor de Farfán. En una entrevista con el diario Trome, señaló que asistió “para agradecerle por invitarme y por estar en un momento muy importante para él”.

Asimismo, la cantante se pronunció sobre su distanciamiento con la prensa. “Los años van pasando, una va aprendiendo, madurando y entendiendo muchas cosas. Para los artistas, va de mano de lo musical y también con los medios de comunicación. Necesito de ustedes y ustedes de mí. Es recíproco”, señaló.

Por otro lado, Plasencia aprovechó en hacer un mea culpa en torno a cómo había llevado su carrera artística hasta la fecha. “En algún momento de mi carrera, hace tres años, pisé huevos y los pisé bien. Fui soberbia, no me di cuenta de muchas cosas y se me subieron las cosas a la cabeza, pero también fue por la presión mediática. He vivido momentos complicados, pero me caracterizo por ser muy fuerte. Todo pasa por algo, ahora estoy en una nueva etapa y proyectada a ser una artista internacional”, manifestó.

“COBARDE”, SU NUEVO SENCILLO

Tras el estreno de “La Foquita: El 10 de la calle”, Yahaira Plasencia lanzó su nuevo tema, titulado “Cobarde” y realizado bajo la producción de Sergio George. Al respecto, señaló al mencionado medio: “Es una producción súper profesional y linda”.

Además, no descartó que pudiera mudarse en un futuro a Miami, en Estados Unidos. “Estamos viendo eso con Sergio, si se da la oportunidad de ir a radicar allá, feliz”, dijo.

Como se recuerda, recientemente Magaly Medina le preguntó a la salsera si tenía un romance con Jefferson Farfán, debido a que reiteradas veces han sido captados juntos por sus reporteros y porque la cantante acudió a la alfombra roja de la película del futbolista.

"No, no somos pareja (...) somos dos personas que nos queremos, nos valoramos, nos estimamos y nadie sabe qué puede pasar", dijo Plasencia.