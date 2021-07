Sergio George respaldó la decisión de Yahaira Plasencia de hacer mímica con el micrófono porque "no tiene la voz de Céline Dion". | Fuente: Instagram

La presentación de Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2021 fue sorpresa para muchos ya que fue la primera vez que utilizó el playback como recurso en su show. Si bien no se molestó en realizar así su presentación, fue cuestionada por muchos fanáticos.

Por ese motivo, la intérprete de “Y le dije no” salió al frente al reconocer que sí era verdad que lo hizo y no tenía por qué sentir vergüenza ni que dudaran de su talento.

“Todo el mundo dice ‘por qué no cantaste en vivo’, es porque me dio la gana. Cuando son premios, todos los artistas usan playback, yo quería enforcarme más en el show”, dijo Yahaira Plasencia en conversación con Sergio George.

Además, fue el mismo productor musical quien la defendió de las críticas y respaldó su decisión de haya hecho mímica con el micrófono porque "no tiene la voz de Céline Dion": “Tu vendes el show, el baile”, agregó.

"'ULaLa' no tuvo éxito"

La salsera Yahaira Plasencia dio uno de sus primeros pasos hacia la internacionalización con el lanzamiento de su sencillo "ULaLa", el año pasado, que contó con la colaboración del reguetonero Randy ft. Daniel ‘El Travieso’. Sin embargo, el tema no tuvo el impacto que esperaban, según confesó su productor Sergio George.

En una transmisión en Instagram donde participaron los dos, el estadounidense y la salsera conversaron sobre la carrera de la ‘Reina del Totó’, pero se centró en este hit que no tuvo la repercusión que esperaban.



“Hay que decir la verdad, ‘ULaLa’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira Plasencia se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, dijo Sergio George.

Como se recuerda, el videoclip oficial se lanzó el 29 de octubre del año pasado a través de YouTube y ya acumula más de 4 millones de visitas en la plataforma de videos.

