"Despertaron a la patrona": Yahaira Plasencia responde con música a indirectas de Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia anunció que su próximo tema musical tiene varias referencias a su expareja, Jefferson Farfán. El tema es una respuesta a las indirectas que el exfutbolista habría lanzado a través del videoclip de Amá Charo, canción interpretada por La Timba Caliente, una orquesta cercana al entorno de la 'Foquita'.

El tema que el exfutbolista promocionó a inicios de abril hace referencia a una "reina sin trono" e incluye frases como "yo te pagué el wifi" o "pagué la luz", que muchos interpretaron como indirectas dirigidas a la salsera y a la relación que ambos mantuvieron en el pasado.

Plasencia no se quedó de brazos cruzados y aseguró que Amá Charo fue precisamente el impulso que necesitaba para volver al estudio de grabación.

"De la nada, ¡pum! 'Reina sin corona', 'que te pagué el wifi', 'que apagué la luz', 'como yo no hay…' ¿Qué pasó? ¿creo que te me agrandaste?", dijo entre risas a una reportera del programa Amor y fuego, al contar cómo nació su nueva canción.

"Despertaron a la patrona"

Yahaira Plasencia aseguró que no pensaba lanzar música nueva tan pronto, pero se sintió aludida y decidió responder con lo que mejor sabe hacer.

"Yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo. Y bueno, no dije nada, pero ¡pum!, se me prendió el foquito", comentó.

Yahaira también explicó que esta canción no formaba parte de su álbum ni estaba planeada inicialmente.

"Vi la indirecta y dije: 'Bueno, gol de media cancha, yo directo al arco, nada que choco palo'. Despertaron a la patrona", agregó entre carcajadas.

Polémica por frase en la nueva canción de Yahaira Plasencia

Entre las frases más comentadas de la nueva canción de la salsera llama la atención: "se te ve chiquito", una línea que generó cierta polémica en redes sociales, pero que la cantante ha decidido aclarar.

"Yo siempre he dicho que es de muy mal gusto hablar de cosas íntimas. No me refiero a eso, me refiero al sentido de que: 'oye, yo te conozco. Sé cómo eres ¿Ahora qué pasó? Te me fuiste al cielo, te me agrandaste', pero aquí estoy (mirando para abajo), y te veo (chiquito)", mencionó.

Respecto al proceso creativo, contó que la inspiración llegó apenas escuchó el tema de La Timba Caliente. "Abrí mi celular (y busqué conversaciones). Uno tiene cosas antiguas, pues", dijo con humor.

¿Cuándo se estrena la canción que Yahaira?

Yahaira Plasencia adelantó que la canción saldrá oficialmente a fines de junio y animó a sus seguidores a estar atentos a sus redes sociales.

“Mi mensaje es que nosotras las mujeres podemos con todo. No permitas que nadie te minimice ni te manipule", señaló.

Al finalizar la entrevista, la cantante ofreció un adelanto de su nuevo tema y cerró con otra frase que no pasó desapercibida: "Toma luz", dijo en clara respuesta al famoso grito de Farfán, "Dame luz".



