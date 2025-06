Sofía Franco pide que no la comparen con personajes de '¿Y dónde están las rubias?': “No me parezco”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sofía Franco está en vísperas de una nueva experiencia política al ser presentada como precandidata a la Alcaldía de Lima como parte de la alianza pública entre Progresemos y Fe en el Perú, partido fundado por su esposo, Álvaro Paz de la Barra.

La popular conductora de televisión pronto estará abocada en su campaña luego de laborar por varios años en los medios y ser una de las figuras más reconocidas en los noticieros y programas de entretenimiento.

Ahora, Sofía Franco pidió que no la comparen con los personajes de la popular película ¿Y dónde están las rubias?. Fue en un video promocional de El gran chef famosos que la presentadora de 47 años se tomó un momento para referirse a dicha broma demostrando no haber perdido su sentido del humor.

“Sofía Franco ¿Y dónde están las rubias? Aquí está. No me vuelvan a decir eso. No me parezco a esas chicas. No sé por qué me pusieron esa 'chapa'. Voy a investigar quién fue. Tengo unas ideas (...) Eso es la envidia”, manifestó la candidata en el video de Latina también compartido por ella en su cuenta de Instagram.

Sofía Franco fue presentada como precandidata a la Alcaldía de Lima. | Fuente: Instagram (sofiafrancoayllon)

Sofía Franco fue presentada como precandidata a la Alcaldía de Lima

Días atrás, Sofía Franco fue presentada como precandidata a la Alcaldía de Lima. El anuncio fue realizado por el partido político Progresemos, junto con Fe en el Perú, que han denominada a su alianza 'Progresemos con Fe', la primera hecha de manera pública en el proceso rumbo a las elecciones municipales de 2026.

La presentación tuvo lugar en una conferencia de prensa en el local partidario de Progresemos, ubicado en el Cercado de Lima, pese a que comenzó con varias horas de retraso. Paul Jaimes, presidente de Progresemos, fue el encargado de formalizar la candidatura de Sofía Franco.

Franco, conocida por su trayectoria en programas de espectáculos, expresó su entusiasmo durante su discurso, en el cual estuvo acompañada por su esposo Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina. Además de su candidatura en la alianza pública 'Progresemos con Fe', se presentaron a más de 30 postulantes para alcaldías de distintos distritos de Lima.

¿Y dónde están las rubias? es una popular comedia estadounidense del 2004. | Fuente: Columbia Pictures

Sofía Franco minimizó críticas por su intención de entrar a la política

Sofía Franco minimizó las críticas por su intención de entrar a la política. Además, restó importancia a los comentarios que afirman que el partido político Fe en el Perú viene usando su imagen. "Son comentarios que siempre vamos a tener que escuchar, pero yo me enfoco en los positivos", declaró al programa Amor y fuego en octubre del año pasado.

En otro momento, la ex presentadora de televisión se sinceró sobre la relación con su esposo Álvaro Paz de la Barra, la cual no estuvo exenta de polémicas, incluidas discusiones públicas y rumores de infidelidad.

A pesar de ello, la conductora aclaró que en la actualidad ambos mantienen una relación cercana, aunque no confirmó si han retomado su vínculo sentimental como pareja.

"Somos un equipo que queremos sacar adelante a nuestro hijo y así seguiremos. Siempre protegiéndonos en la medida que podemos, ese es mi fin, de que estemos tranquilos los dos como padres, trabajando", sostuvo.

