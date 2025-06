Tilsa Lozano sobre el encuentro entre su exesposo y Shirley Arica: "Jamás me dijo que era su amiga"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tilsa Lozano habló nuevamente sobre el reciente acercamiento entre su exesposo, Jackson Mora, y la modelo Shirley Arica, quienes hace unos días comenzaron a seguirse en redes sociales tras verse en un restaurante. Cabe recordar que esta polémica ocurre mientras la exvengadora y el exluchador atraviesan su proceso de divorcio.

"Qué te puedo decir. Jamás me dijo que era su amiga, sino todo lo contrario", dijo Tilsa en delaraciones que recoge Trome. Aunque reconoció que Jackson sí le comentó que conocía a Shirley, prefirió no entrar en detalles. "Yo con Shirley no tengo ningún problema, por respeto a ella prefiero no contar nada; es mujer y madre", agregó.

Sobre la posibilidad de que su exesposo le haya ocultado algo comprometedor durante su relación, Lozano restó importancia al pasado. "Ya qué importa lo que ocultó o no. Yo le deseo lo mejor y que sea feliz con quien sea", aseguró.

¿Le incomoda a Tilsa una posible relación entre Shirley Arica y Jackson Mora? Tilsa Lozano también desmintió los rumores sobre una supuesta negativa a firmar el divorcio, luego de un intento de reconciliación por parte de su expareja, quien ha sido señalado por presunta infidelidad.

"Lo que piense la gente no es asunto mío. Él, yo y los cercanos sabemos cómo fueron las cosas. Yo tengo mis códigos bien claros y nada hará que yo me mueva de mi eje", sentenció.

Cuando se le preguntó si le afectaría una posible relación entre Jackson y Shirley, la presentadora dejó en claro que no le corresponde opinar sobre la vida personal de su expareja: "Le deseo lo mejor a él y ya, lo que Jackson haga o diga, pues es su vida".

Tilsa Lozano: "Ahora es momento de reconstruirme" Durante su participación en el programa La noche habla, Tilsa Lozano se colocó unos cuernos en tono de broma, a raíz de las especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de Jackson Mora, la cual habría motivado su divorcio. Si bien no confirmó una infidelidad por parte de su expareja, la exvengadora aseguró que entregó el cien por ciento en la relación.

"Me considero una mujer que ha aprendido mucho a lo largo de su vida y que muchas veces me agarraron de sonsa y me mintieron. Si él lo hizo o no, ya no tiene importancia. Cada uno cargará con su propia mochila. Yo por mi parte di el ciento por ciento, fui respetuosa y leal a mi relación. Si alguien no lo fue, eso no lo sé, pero las acciones valen más que mil palabras.", manifestó.

Finalmente, más allá de pensar en una nueva oportunidad en el amor, Lozano dijo que su prioridad en este momento son sus hijos y su carrera. "Por ahora estoy enfocada en mis hijos y mi trabajo, pero sé que merezco un amor bonito más adelante, ahora es momento de reconstruirme y enamorarme de mí misma", concluyó.

