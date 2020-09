Yahaira Plasencia interpretó canción cristiana. | Fuente: Instagram

La cantante Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al lanzar un nuevo tema musical, sin embargo, esta vez la canción no es del ritmo al que tiene acostumbrados a sus fans.

La artista peruana interpretó una canción cristiana llamada "Gracias mi Dios", tema que incluso ya tiene un videoclip y más de 30 mil reproducciones en YouTube.

Además de ello, Plasencia confesó en una publicación de Instagram que este es uno de los sueños que tiene desde pequeña, pues mantiene su fe intacta desde que era apenas una niña.

“Desde muy pequeña Dios tocó mi corazón para entrar en él. Yo lo acepté y hoy en día creo en él más que nunca. He pasado momentos tan pero tan difíciles hasta el punto de querer dejar de hacer lo que tanto me apasiona, la música. Realmente pensé que no lo iba a superar, pero Dios me ayudó, me levantó y me hizo una mujer más fuerte”, escribió la salsera.

Finalmente, la cantante de "Y le dije no" dedicó el tema no solo a Dios, sino también a su madre. Así mismo, recomendó a sus seguidores no perder la fe.

“Soñé desde niña cantarle y agradecerle por todo las bendiciones que me ha dado, es mi gran sueño y el de mi madre también. Esta canción va para todos ustedes con mucho amor. Y sobre todo para mi Señor que ha dado absolutamente todo. Quiero que sepan que Dios jamás abandonará ¡Cree en él! Espero les guste”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “La regenta”, la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote". La novela ataca el fanatismo religioso, la hipocresía de la sociedad de las apariencias y los tabúes.