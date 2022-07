Yiddá Eslava se someterá a estudios médicos para llegar a un diagnostico certero de qué le pasa. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava contó que terminó en el área de emergencia de un centro médico luego de sufrir una descompensación. La actriz recurrió a sus historias de Instagram para dar más detalles de su condición y las causas que le provocaron "como ocho desmayos" el pasado jueves 21 de julio.

"Tuve una pequeña cólera y se acumuló con situaciones que venía pasando estos días y estaba exaltada", explicó la pareja de Julián Zucchi luego de contar que padece migraña vestibular, lo que le provoca dolor de cabeza y mareos.

Según indicó, comenzó a presentir que se iba a desmayar porque vio todo lento. "Es como si me desconectaran de arriba y me caigo", agregó Yiddá Eslava luego de contar que el padre de sus hijos consiguió las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el preciso momento cuando ella se desploma.

"Las imágenes son fuertes, pero me terminé desmayando como ocho veces", aseguró. También relató que su condición le impedía bajar sus piernas, porque al hacerlo perdía la conciencia automáticamente. "Simplemente me desconecto, felizmente que siempre que me ha pasado he estado acompañada", agregó.

Además de la migraña, el estrés y la cólera, Yiddá Eslava comentó que estar deshidratada y tener contracturas musculares afectaron aún más su condición. Aunque dijo sentirse mejor, todavía "hay algo que chequear", por lo que actualmente se está sometiendo a exámenes médicos.

YIDDÁ ESLAVA HABLA SOBRE SU PASADO EN COMBATE Y DEL SUELDO QUE RECIBÍA

La actriz Yiddá Eslava se volvió popular en la pantalla chica peruana gracias a su participación en el programa 'reality' "Combate", donde además conoció a su pareja y padre de sus hijos, Julián Zucchi. Sin embargo, según reveló recientemente, no recibía un gran sueldo.

En conversación con la periodista Verónica Linares, en su canal de YouTube, la protagonista de "Sí, mi amor" comentó cómo fue su ingreso al recordado espacio de competencia. "[Zumba y yo] fuimos los primeros en ser contratados", contó.

Es en este contexto que Yiddá Eslava confesó que su remuneración en "Combate" no era muy elevada: "Ganábamos muy poco. La gente cree que nosotros ganábamos millones, pero la verdad es que en las primeras temporadas ganábamos nuestros pasajes, nomás".

"Ya después que empezaron a arrancarse a la gente de los canales ya subió, pero nosotros ya no estábamos (...). Yo me fui, porque me salió una oportunidad en la radio", agregó la intérprete de 38 años, quien vio cómo ganaba fama después de la primera temporada.

