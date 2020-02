Yiddá Eslava y su protesta por tras los casos de feminicidios en el Perú: “Hay que actuar desde nuestro lugar"

Yiddá Eslava escribió el nombre de cada víctima de feminicidio en su cuerpo | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava, una de las actrices con más influencia en el Perú, levantó su voz de protesta por las altas cifras de feminicidios en el país, a través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 1.2 millones de seguidores.

Para ello, Eslava escribió en su cuerpo, y con plumón negro indeleble, el nombre de todas las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año, es decir en menos de dos meses.

“Llevo en mi piel el nombre de 24 mujeres asesinadas en lo que va del año (2 meses) según la base de datos y cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de corazón espero que no sean más”, escribió la actriz de “Sí, mi amor”.





La actriz hizo un recuento de cada uno de los casos de feminicidio reportados en nuestro país y manifestó su dolor, no solo por las propias mujeres, sino por las víctimas que sufren como los hijos y padres.

“CÓMO ME DUELE, a mí las huellas de estos nombres me quedarán en la piel 2 días más, pero el dolor de las familias, y los niños huérfanos, no dejan de retumbar en mi cabeza, eso no se quita con agua y jabón”, anotó.

Además, instó a sus seguidores a realizar actos que eliminan el machismo de la sociedad y pidió a las autoridades a que mejores las leyes para dar justicia a aquellas víctimas y que los crímenes no queden impunes.

“Hay que actuar, desde nuestro lugar, desde tu tribuna, ensayando estrategias que nos ayuden a eliminar el machismo insertado en nuestra sociedad, tanto en hombres como en mujeres, y mejorar nuestro sistema JUDICIAL, las denuncias por violencia parecen escritas en el aire!”, expresó.

“Esta visión equivocada de la realidad, hace creer a algunas personas que son superiores, que tienen el derecho de maltratar y hasta QUITAR LA VIDA”, concluyó la reflexión de Yiddá Eslava, quien pidió a sus fans compartir la información.