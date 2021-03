Carlos Burga se pronuncia tras las críticas por su permanencia en "Yo Soy": "Mi familia es la más afectada" | Fuente: Instagram

Después de que César Osorio, imitador de Axl Rose en “Yo Soy”, dejara entrever que en el programa existe una especie de favoritismo por Carlos Burga, ‘José José’, este artista decidió comentar esta polémica en la reciente edición del espacio de entretenimiento.

“Todo lo que el jurado me ha dicho me ayuda a sacar muchas cosas adelante. A veces la gente solo quiere ver un show y no sabe lo que hay detrás de uno. Tenemos una familia empujándonos siempre, llevándonos adelante y que también termina siendo afectada por muchas cosas que la gente pone en las redes, pero aquí vamos”, comentó Burga.

Asimismo, agradeció a los fanáticos que están ayudándolo con su carrera y en su permanencia en “Yo Soy”: “Quiero agradecer porque me han ayudado a levantarme más fuerte y hacer que le haya robado una sonrisa al ‘Príncipe de la canción’ que está arriba”, añadió.

EL APOYO DE MAURI STERN

A pesar de que ya se habría pronunciado, Mauri Stern se dirigió nuevamente a los críticos de Carlos Burga y pidió que “trabajen en sus sueños”:

“Lo hiciste tú solo y con el amor de tu familia. Te voy a decir una cosa, tú mantente en tu camino porque es muy fácil verte desde afuera y decir cualquier cosa. Que cada quien haga su trabajo”, sentenció el exintegrante de Magneto.

“Es muy fácil hablar, pero el que habla debe hacer su trabajo como lo haces tú... Los que critican allá afuera son los que no han logrado lo que tú has logrado”, agregó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.