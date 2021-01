El productor peruano fue crítico con participantes de "Yo Soy". | Fuente: Instagram

La llegada de Tony Succar y Mauri Stern a “Yo Soy: Grandes batallas” busca dejar el programa de imitación por todo lo alto con jurados experimentados internacionalmente en el mercado musical. Aunque el ex integrante de Magneto se caracteriza por su dureza con los participantes, esta vez el productor peruano se robó la atención del público.

Las presentaciones de Celia Cruz (Joseph Sanz) y Víctor Manuelle (Lui Galloso) no convencieron a Succar, quien no se guardó los fuertes comentarios hacia ambos participantes de la competencia por el desempate. “Bueno, yo creo que me toca ser Mauri ahorita”, bromeó el ganador del Grammy Latino sobre su colega.

“No pasa nada con ninguna de las dos presentaciones. Cero. Los estoy viendo con orquesta, esto es salsa. Si ustedes cantaran así, yo tengo que apagar el show y decir vamos del escenario y la gente me va decir por qué están tan fuera de tiempo”, agregó en su crítica hacia los imitadores.

Tony Succar no dudó en argumentar su postura en “Yo Soy” al hacer mención a la ejecución de la caracterización, ya que el canto no estaba mal. El músico de 34 años pidió a Celia Cruz y Víctor Manuelle del reality que analizaran mucho más cómo se mueven y bailan sus personajes.

“Hoy creo que fue hasta peor. Víctor Manuelle, tú apurabas más en el cuerpo de la canción. Y Celia cuando entraste en los soneos te fuiste como un merengue. Celia es rumbera. Tienen que estudiar mucho el compás y el swing de la salsa”, señaló. “Hacen un gran trabajo de imitación de timbre de voz, te aplaudo por eso, pero no sé ni por quién votar. No está a nivel”.

TONY SUCCAR Y MAURI STERN EN "YO SOY"

La temporada 29 del programa “Yo Soy” arrancó con el ingreso de dos nuevos jurados: Tony Succar y el ex Magneto, Mauri Stern. "Estoy honrado, esto es un lujo", fueron las primeras palabras del músico peruano que hizo gala de sus habilidades como percusionista al arrancar el show.

