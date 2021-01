Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner, revela por qué se retiró de "Yo Soy". | Fuente: Instagram

Tras el incidente de Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner en “Yo Soy”, el presentador Cristina Rivero comunicó que el artista había dado un paso costado en la competencia para poder recuperarse.

Es así que automáticamente la silla de consagrado la ocupó Dyango (Jairo Tafur) quien venció a ‘Isabel Pantoja’ y pudo continuar en competencia. Después de que muchos se preguntaran cuál sería el futuro de Apaza, el cantante publicó un vídeo en sus redes sociales disculpándose por lo sucedido.

“Me siento apenado, avergonzado por cómo se dieron las cosas. Soy un ser humano, me equivoqué, pero fue mucha la presión, no me sentí bien, estaba muy nervioso y de verdad me sentí muy mal”, comenzó su mensaje.

Cabe resaltar que el imitador de Ricardo Montaner sufre de pánico escénico por lo que hace dos días decidió abandonar la competencia. Además, no dudó en agradecer a dos de los jurados quienes le mostraron su apoyo:

“Tony Succar me envió unas palabras muy lindas hacia mi persona, y el señor Mauri Stern también, muchas gracias”, agregó. Ante este vídeo, se tejió la posibilidad de que regresara a “Yo Soy” y parece que será más pronto de lo que esperábamos:

“Me están dando el chance de volver, quiero, pero soy consciente de que necesito ayuda profesional y estoy viendo eso”, contó.

PÁNICO ESCÉNICO

Hugo Apaza sabe que “Yo Soy: Grandes batallas” está a otro nivel no solo de interpretación sino de exigencia, dos factores que lo llevaron a estresarse de tal manera que no pudo más y tomó la decisión de retirarse.

“No es sencillo estar frente a un jurado como Tony Succar que es reconocido y como Mauri de Magneto que yo lo admiro muchísimo. Les debo mucho y estar allí me intimidó. Lo mío rebasó los nervios porque es un problema que tengo y sé que lo voy a superar”, confesó.

“Me sentí inseguro, las manos me sudaban, me quedé en blanco, no sabía qué decir, las piernas me temblaban, fue algo que no pude controlar. Nuevamente les pido que me disculpen porque no quise faltarles el respeto”, dijo Apaza.

Finalmente, pidió a sus seguidores que no ataquen a los participantes de “Yo Soy” y si van a apoyar a uno, que lo hagan, pero no los critiquen en redes sociales si no es su artista favorito:

“Si apoyan a un participante, háganlo, y si no, no emitan malos comentarios porque eso duele, somos seres humanos”, concluyó.