AC Milan vs. Newcastle EN VIVO: hora y canal del partidazo por Fase de Grupos de la Champions League

AC Milan vs. Newcastle EN VIVO: se enfrentan este martes 19 de septiembre por la fecha 1 del Grupo F de la Champions League.

El encuentro se disputará en el San Siro, desde las 11:45 a.m hora peruana, y será transmitido por la señal de ESPN y STAR+. Podrás seguir todas las incidencias del encuentro EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

¿Cómo llega AC Milan al cotejo por Champions League?

AC Milan buscará limpiarse la cara rápidamente este martes ante Newcastle, en el inicio de la Champions League, luego de la derrota por 5-1 ante el Inter, su mayor derrota en un derbi desde agosto de 2009.

El siete veces campeón de Europa se encuentra en un grupo complicado, junto con PSG y Borussia Dortmund, por lo que buscará plasmar su experiencia en la competición. Sin embargo, no tiene un récord positivo reciente ante clubes ingleses: solo ha ganado un partido de los últimos once.

"He tenido muchos momentos felices y también algunos difíciles. Siento el gran peso de estos fracasos en el derbi, lo daría todo por cambiarlos. Estoy en deuda con la afición porque el año pasado, cuando jugamos muy mal, estuvieron a mi lado y se lo agradezco. Pero también porque me he convertido en el entrenador que más derbis ha perdido", declaró el técnico Stefano Pioli este lunes en conferencia de prensa.



De hecho, la situación ha provocado que Zlatan Ibrahimovic, exjugador y leyenda 'rossonera', hiciera una visita al entrenamiento previo al duelo para animar a los suyos.



"Tenía que haber venido antes del derbi, pero solo ha podido venir hoy. Sabemos lo mucho que se preocupa por nosotros y yo he tenido la suerte de entrenarle. Me preguntó por los nuevos y hablamos de nuestras cosas", reveló el estratega.

¿Cómo llega Newcastle al partido por Champions?

Newcastle, que vuelve a la Champions League después de 20 años, viajó a Italia con el ánimo al tope luego de romper una racha de tres derrotas al vencer al Brentford por 1-0.

Pero eso no es todo. El equipo dirigido por Eddie Howe solo ha perdido un partido de los últimos cuatro ante equipos italianos. Además, Milan le trae muy buenos recuerdo a las Urracas, pues en el 2003 empataron 2-2 ante Inter.

AC Milan vs. Newcastle: posibles alineaciones

Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Simon Kjaer, Malick Thiaw, Theo Hernández; Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Rafael Leao y Olivier Giroud.

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman, Dan Burn; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Sean Longstaff; Miguel Almirón, Antonhy Gordon y Alexander Isak.

AC Milan vs. Newcastle: horarios en el mundo

El encuentro entre AC Milan vs. Newcastle se disputará a las 11:45 a.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 11:45 a.m.

Ecuador: 11:45 a.m

Colombia: 11:45 a.m

México: 10:45 a.m

Paraguay: 12:45 p.m

Bolivia: 12:45 p.m

Venezuela: 12:45 p.m

Argentina: 1:45 p.m

Chile: 1:45 p.m

Uruguay: 1:45 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 9:45 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 10:45 a.m.

España: 6:45 p.m





¿Dónde ver AC Milan vs. Newcastle vía TV por Champions League?

