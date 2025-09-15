Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Athletic Bilbao vs Arsenal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 de la fase liga de la Champions League?

Athletic Bilbao vs Arsenal EN VIVO | hora y canal Champions League
Athletic Bilbao vs Arsenal EN VIVO | hora y canal Champions League | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Athletic Bilbao vs Arsenal EN VIVO: sigue el partido por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Athletic Bilbao vs Arsenal EN VIVO: se enfrentan este martes 16 de septiembre por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en San Mamés, desde las 11:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Athletic Bilbao vs Arsenal: ¿cómo llegan a la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26?

Athletic Bilbao llega al cotejo con una buena racha de partidos ganados. De los últimos cuatro cotejos, ganó tres y perdió uno. Se encuentra en el quinto lugar de la tabla de LaLiga con nueve puntos. Arsenal, en tanto, llega con la misma racha de partidos que su rival. Pero, se encuentra en el segundo lugar de la Premier League, tres puntos por detrás de Liverpool.


¿Cuándo y dónde juegan Athletic Bilbao vs Arsenal en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido entre Athletic Bilbao vs Arsenal se disputará este martes 16 de septiembre en San Mamés. El recinto tiene capacidad para 53 331 espectadores.

¿A qué hora juegan Athletic Bilbao vs Arsenal en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

  • En Perú, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 11:45 a.m. 
  • En España, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 6:45 p.m. 
  • En Inglaterra, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 5:45 p.m. 
  • En Colombia, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 11:45 a.m. 
  • En Ecuador, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 11:45 a.m. 
  • En Chile, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 12:45 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 12:45 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 12:45 p.m. 
  • En Brasil, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Argentina, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a la 1:45 p.m. 

¿Dónde ver el Athletic Bilbao vs Arsenal EN VIVO vía tv y streaming?

El partido entre Athletic Bilbao vs Arsenal se podrá ver EN VIVO por TV a través ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+.

Athletic Bilbao vs Arsenal: alineaciones posibles

Athletic Bilbao: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Ruiz Inigo; William, Berenguer, Navarro, Sannadi.

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Mosquera, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Martinelli y Gyokeres.



Athletic Bilbao vs Arsenal: últimos resultados

Athletic Bilbao

  • Athletic Bilbao 0-1 Alavés
  • Betis 1-2 Athletic Bilbao
  • Athletic Bilbao 1-0 Rayo Vallecano

Arsenal

  • Arsenal 3-0 Forest
  • Liverpool 1-0 Arsenal
  • Arsenal 5-0 Leeds
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Athletic Bilbao Arsenal Champions League video videos videos mas vistos

Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA