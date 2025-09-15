Athletic Bilbao vs Arsenal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 de la fase liga de la Champions League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Athletic Bilbao vs Arsenal EN VIVO: se enfrentan este martes 16 de septiembre por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en San Mamés, desde las 11:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Athletic Bilbao vs Arsenal: ¿cómo llegan a la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26?

Athletic Bilbao llega al cotejo con una buena racha de partidos ganados. De los últimos cuatro cotejos, ganó tres y perdió uno. Se encuentra en el quinto lugar de la tabla de LaLiga con nueve puntos. Arsenal, en tanto, llega con la misma racha de partidos que su rival. Pero, se encuentra en el segundo lugar de la Premier League, tres puntos por detrás de Liverpool.

¿Cuándo y dónde juegan Athletic Bilbao vs Arsenal en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?



El partido entre Athletic Bilbao vs Arsenal se disputará este martes 16 de septiembre en San Mamés. El recinto tiene capacidad para 53 331 espectadores.

¿A qué hora juegan Athletic Bilbao vs Arsenal en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?



En Perú , el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 11:45 a.m.

, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 11:45 a.m. En España , el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 6:45 p.m.

, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 6:45 p.m. En Inglaterra , el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 5:45 p.m.

, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 5:45 p.m. En Colombia, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 11:45 a.m.

En Ecuador, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 11:45 a.m.

En Chile, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 12:45 p.m.

En Venezuela, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a las 12:45 p.m.

En Brasil, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a la 1:45 p.m.

En Argentina, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a la 1:45 p.m.

En Uruguay, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a la 1:45 p.m.

En Paraguay, el partido Athletic Bilbao vs Arsenal comienza a la 1:45 p.m.

¿Dónde ver el Athletic Bilbao vs Arsenal EN VIVO vía tv y streaming?

El partido entre Athletic Bilbao vs Arsenal se podrá ver EN VIVO por TV a través ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+.

Athletic Bilbao vs Arsenal: alineaciones posibles



Athletic Bilbao: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Ruiz Inigo; William, Berenguer, Navarro, Sannadi.

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Mosquera, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Martinelli y Gyokeres.

🗒 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔



Athletic Bilbao vs Arsenal: últimos resultados

Athletic Bilbao

Athletic Bilbao 0-1 Alavés

Betis 1-2 Athletic Bilbao

Athletic Bilbao 1-0 Rayo Vallecano

Arsenal

Arsenal 3-0 Forest

Liverpool 1-0 Arsenal

Arsenal 5-0 Leeds