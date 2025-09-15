Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Copa Libertadores

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 16 de septiembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 16 de septiembre del 2025.

Programación de los partidos de hoy, martes 16 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | PSV vs Saint Gilloise - ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Athletic vs Arsenal - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Juventus vs Borussia Dortmund - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Tottenham vs Villarreal - ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs Marsella - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Benfica vs Qarabag - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:00 p.m. | ADT vs UTC - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Vélez vs Racing - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Lanús vs Fluminense - DSports, DGO

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

1:15 p.m. | Al Hilal vs Al Duhail - Disney+

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

2:00 p.m. | Brentford vs Aston Villa - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

6:00 p.m. | América de Cali vs Bucaramanga - RCN

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

6:30 p.m. | Inter Miami vs Seatttle Sounders - MLS Season Pass

Champions League fútbol en vivo partidos de hoy Copa Libertadores Copa Sudamericana Liga 1

