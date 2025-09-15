Partidos de hoy, martes 16 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Marsella por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación de los partidos de hoy, martes 16 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | PSV vs Saint Gilloise - ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | Athletic vs Arsenal - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Juventus vs Borussia Dortmund - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Tottenham vs Villarreal - ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Real Madrid vs Marsella - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Benfica vs Qarabag - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:00 p.m. | ADT vs UTC - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Vélez vs Racing - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Lanús vs Fluminense - DSports, DGO

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

1:15 p.m. | Al Hilal vs Al Duhail - Disney+

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

2:00 p.m. | Brentford vs Aston Villa - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

6:00 p.m. | América de Cali vs Bucaramanga - RCN

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

6:30 p.m. | Inter Miami vs Seatttle Sounders - MLS Season Pass

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis