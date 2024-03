¿A qué hora juega Arsenal vs. Porto por la Champions League?

Arsenal vs. Porto EN VIVO: se enfrentan este martes 12 de marzo por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El encuentro se disputará en el Emirates Stadium, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 y STAR+. También podrás seguir las incidencias ONLINE por RPP.pe.

Con un currículum de 33 goles en sus últimos ocho partidos de Premier League, siendo el equipo más goleador y el menos goleado de la competición, el conjunto de Mikel Arteta lleva esperando este partido desde que el brasileño Gabriel Martinelli, con un innecesario despeje en el minuto 94, permitió que Wenderson Galeano diera una mínima ventaja a los portugueses en la ida.



Los londinenses han ganado sus tres partidos en casa esta temporada en la Liga de Campeones, siempre se han ido ganando al descanso y su balance es de doce goles a favor y cero en contra. En el Emirates, vencieron 4-0 a PSV, 2-0 a Sevilla y 6-0 a Lens.



Para este partido, Arteta no podrá contar con Martinelli, lesionado hace una semana contra el Sheffield United, pero sí con el resto del once titular. El equipo variará poco respecto a lo visto en la victoria contra el Brentford, con la excepción de David Raya, que no pudo jugar contra el equipo que le cedió al Arsenal, y que volverá a la portería para sustituir a Aaron Ramsdale.



Arteta ya ha recuperado a Gabriel Jesús, que ha jugado entre 20 y 30 minutos en los dos últimos partidos, pero lo más probable es que Kai Havertz siga ocupando la posición de nueve, flanqueado por Bukayo Saka y Leandro Trossard. El alemán ha marcado en cuatro de los últimos cinco partidos.



Por otro lado, Porto llega a la vuelta de octavos en su mejor momento de la temporada, gracias a jugadores como Alan Varela, Nico González y, sobre todo, el estado de gracia que vive su goleador Galeno.



Eight Premier League wins on the spin 🌪️ pic.twitter.com/El5fGeUnYa — Arsenal (@Arsenal) March 9, 2024

¿Cuándo juegan Arsenal vs. Porto?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, entre Arsenal vs. Porto, se llevará a cabo el martes 12 de marzo.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Porto?

El partido entre Arsenal vs. Porto se jugará a las 3:00 p.m. de hora peruana, en el Emirates Stadium. El horario en otros países del mundo son los siguientes:

Perú: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

España: 9:00.m.

¿Dónde ver Arsenal ante Porto vía TV por Champions League?

El partido entre Arsenal vs. Porto será transmitido EN VIVO a todo el territorio nacional por ESPN 2 y STAR+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

