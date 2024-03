Haaland a Trent Alexander-Arnold: "No creo que sepa exactamente lo que es ganar un triplete"

Este domingo se llevará a cabo un partidazo que podría definir al campeón de la Premier League 2023-24. En Anfield, Liverpool recibirá al Manchester City y todo su potencial.

En la previa, en conversación con Four Four Two, el lateral derecho del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, tuvo palabras para lo que han sido los trofeos alcanzados por su equipo durante la etapa de Jürgen Klopp.

"Mirando hacia atrás en esta era, aunque el Manchester City ha ganado más títulos que nosotros y probablemente han tenido más éxito, nuestros trofeos significarán más para nosotros y nuestra afición, debido a la situación financiera de ambos clubes", dijo.

Estas palabras no han sido ajenas para la tienda del City. Por ejemplo, Erling Haaland, a su estilo, le respondió a su colega 'red'.

Así fue la respuesta del delantero noruego Erling Haaland. | Fuente: SKY Sports

La respuesta de Haaland a Alexander Arnold

"Estoy aquí hace como un año y gané el triplete (Premier, Champions League y FA Cup). Fue un sentimiento bastante agradable y no creo que él sepa exactamente lo que es este sentimiento", sostuvo el noruego a SKY Sports.

No todo quedó allí, porque otro referente del cuadro 'ciudadano', portugués Rúben Días, habló claro:

"Es una sensación que solo sabes cómo se siente cuando realmente lo haces! Es bastante seguro entre nosotros, entre nuestros fans, lo mucho que significó para todos nosotros", indicó el zaguero del Manchester City a la cadena británica BBC.

El partido entre ambos conjuntos el domingo en Liverpool es más que determinante para el futuro de ambos en lo que va de la liga inglesa de primera división.

Un Liverpool vs Manchester City más que imperdible

En la Premier League, los 'reds' son punteros con 63 puntos, pero el cuadro de Pep Guardiola no está nada lejos debido a que se ubica en el segundo puesto con una unidad menos.

La última vez que tanto el Liverpool como el City se vieron las caras en Anfield por la liga local fue en octubre de 2022 con victoria 1-0 gracias al gol de Mohamed Salah a los 76'.

