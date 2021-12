Atlético de Madrid visita a Porto por la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Atlético de Madrid se juega este martes su supervivencia en la Champions League, una apuesta a doble o nada al límite, porque su triunfo es indispensable, porque sólo depende de sí mismo si gana por un gol más que el Milan, en el caso de que lo haga ante el Liverpool, y porque el empate o la derrota pueden dejarle incluso sin la Liga Europa.



Todos los escenarios que lo incluyen entre los dieciséis mejores de Europa exigen la victoria en Portugal. No hay otra vía al borde del abismo, donde está el equipo rojiblanco porque ahí se ha dirigido él mismo, por sus propios deméritos, porque nada más ha sido capaz de ganar a un Milan con diez (1-2) en las cinco jornadas precedentes y porque lo complicó aún más todo con el 0-1 imprevisto a última hora con el equipo italiano, del que depende ahora indirectamente para avanzar a los octavos de final de la máxima competición continental.



Atlético pasa si gana en Oporto y el Milan no hace lo propio con el Liverpool, que será primero sí o sí pase lo que pase en San Siro. Si el bloque 'rossonero' vence, entonces el conjunto rojiblanco necesitará hacerlo por más de un gol que él. Son las dos combinaciones que lo sitúan en la siguiente ronda. El resto, no. Ni el empate ni la derrota, que también ponen en duda, incluso, la Liga Europa; hace años un mal menor, hoy ni siquiera eso para él.

¿Cuándo y a qué hora juega Porto vs Atlético de Madrid?

Atlético de Madrid vs Porto chocarán en duelo vibrante el martes, 7 de diciembre La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Dragao. En territorio español será las 9:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Porto vs Atlético de Madrid?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+, ESPN 2. No te pierdes ningún detalle en el minuto a minuto del duelo por Champions en la web de RPP.pe.

Atlético de Madrid vs Porto: horario en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú: 3: 00 p.m.

Colombia: 3: 00 p.m

Ecuador: 3: 00 p.m

Bolivia: 4: 00 p.m

Venezuela: 4: 00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m..

Paraguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Porto vs Atlético de Madrid: así llegan al partido



Porto vs Atlético de Madrid: alineaciones probables.

Porto: Diogo Costa; Fábio Cardoso, Mbemba, Zaidú, Manafá; Otávio, Sérgio Oliveira, Vitinha, Luis Díaz; Taremi y Evanilson.



Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Kondogbia, Hermoso, Lodi; Griezmann, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco o Joao Félix; y Luis Suárez.

